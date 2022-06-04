Трое военнослужащих ДНР погибли в боях за сутки, еще 25 получили ранения
Народная милиция: трое военнослужащих ДНР погибли, 25 получили ранения
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли в боях за текущие сутки, 25 получили ранения, сообщила в субботу Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость три защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и двадцать пять получили ранения", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.