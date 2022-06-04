https://ria.ru/20220604/dnr-1793184021.html

Силы России и ДНР уничтожили порядка 40 украинских националистов за сутки

Силы России и ДНР уничтожили порядка 40 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 04.06.2022

Силы России и ДНР уничтожили порядка 40 украинских националистов за сутки

До сорока украинских националистов уничтожены силами ДНР и РФ за текущие сутки, также уничтожены две БМП и грузовой автомобиль, говорится в сообщении Народной... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T19:27

2022-06-04T19:27

2022-06-04T19:27

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791063478_0:252:3193:2048_1920x0_80_0_0_9e3b9e825c1b53d5a09d871e70314f43.jpg

ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. До сорока украинских националистов уничтожены силами ДНР и РФ за текущие сутки, также уничтожены две БМП и грузовой автомобиль, говорится в сообщении Народной милиции ДНР."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две БМП, грузовой автомобиль и до сорока человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе н.п. Пески", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, украина