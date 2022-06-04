https://ria.ru/20220604/dnr-1793184021.html
Силы России и ДНР уничтожили порядка 40 украинских националистов за сутки
Силы России и ДНР уничтожили порядка 40 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 04.06.2022
Силы России и ДНР уничтожили порядка 40 украинских националистов за сутки
До сорока украинских националистов уничтожены силами ДНР и РФ за текущие сутки, также уничтожены две БМП и грузовой автомобиль, говорится в сообщении Народной... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T19:27
2022-06-04T19:27
2022-06-04T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. До сорока украинских националистов уничтожены силами ДНР и РФ за текущие сутки, также уничтожены две БМП и грузовой автомобиль, говорится в сообщении Народной милиции ДНР."За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две БМП, грузовой автомобиль и до сорока человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе н.п. Пески", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, украина
Силы России и ДНР уничтожили порядка 40 украинских националистов за сутки
Народная милиция: до 40 украинских националистов уничтожили силы России и ДНР за сутки