https://ria.ru/20220604/dnr-1793183570.html

Украинские войска обстреляли 12 населенных пунктов ДНР за сутки

Украинские войска обстреляли 12 населенных пунктов ДНР за сутки - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска обстреляли 12 населенных пунктов ДНР за сутки

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 410 снарядов и мин по двенадцати населенным пунктам ДНР, сообщила в субботу Народная милиция республики. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T19:23

2022-06-04T19:23

2022-06-04T19:30

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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донбасс

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 410 снарядов и мин по двенадцати населенным пунктам ДНР, сообщила в субботу Народная милиция республики.Отмечается, что "были обстреляны районы двенадцати населенных пунктов республики". Погиб мирный житель, одиннадцать человек получили ранения, говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс