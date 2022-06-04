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Украинские войска обстреляли 12 населенных пунктов ДНР за сутки - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/dnr-1793183570.html
Украинские войска обстреляли 12 населенных пунктов ДНР за сутки
Украинские войска обстреляли 12 населенных пунктов ДНР за сутки - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска обстреляли 12 населенных пунктов ДНР за сутки
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 410 снарядов и мин по двенадцати населенным пунктам ДНР, сообщила в субботу Народная милиция республики. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T19:23
2022-06-04T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 410 снарядов и мин по двенадцати населенным пунктам ДНР, сообщила в субботу Народная милиция республики.Отмечается, что "были обстреляны районы двенадцати населенных пунктов республики". Погиб мирный житель, одиннадцать человек получили ранения, говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
19:23 04.06.2022 (обновлено: 19:30 04.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли 12 населенных пунктов ДНР за сутки

Народная милиция: ВСУ выпустили более 410 снарядов по 12 населенным пунктам ДНР за сутки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 410 снарядов и мин по двенадцати населенным пунктам ДНР, сообщила в субботу Народная милиция республики.
"За текущие сутки противник выпустил более четырехсот десяти снарядов и мин из реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град", 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции.
Отмечается, что "были обстреляны районы двенадцати населенных пунктов республики". Погиб мирный житель, одиннадцать человек получили ранения, говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:05Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2022
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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