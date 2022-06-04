19:23 04.06.2022 (обновлено: 19:30 04.06.2022)
Украинские войска обстреляли 12 населенных пунктов ДНР за сутки
Народная милиция: ВСУ выпустили более 410 снарядов по 12 населенным пунктам ДНР за сутки
Военнослужащий народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 410 снарядов и мин по двенадцати населенным пунктам ДНР, сообщила в субботу Народная милиция республики.
"За текущие сутки противник выпустил более четырехсот десяти снарядов и мин из реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град", 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции.
Отмечается, что "были обстреляны районы двенадцати населенных пунктов республики". Погиб мирный житель, одиннадцать человек получили ранения, говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.