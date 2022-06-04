18:00 04.06.2022 (обновлено: 18:02 04.06.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Горловку из РСЗО "Град"
Представительство ДНР: ВСУ вновь обстреляли Горловку, выпустив десять ракет из РСЗО "Град"
Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в 17.40 (совпадает с мск) Горловку, выпущено 10 ракет из "Града", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.