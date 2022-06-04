https://ria.ru/20220604/dnr-1793165040.html

В ДНР ежедневно ведут сбор доказательств преступлений украинских боевиков

В ДНР ежедневно ведут сбор доказательств преступлений украинских боевиков - РИА Новости, 04.06.2022

В ДНР ежедневно ведут сбор доказательств преступлений украинских боевиков

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ежедневно ведет сбор доказательств военных... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:17

2022-06-04T17:17

2022-06-04T17:17

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

украина

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ежедневно ведет сбор доказательств военных преступлений украинских боевиков, заявил РИА Новости руководитель представительства Руслан Якубов."Военные преступления Украины не останутся безнаказанными. Работа по фиксации, документированию и сбору доказательств военных преступлений ВСУ ведется ежедневно. Самый настоящий военный террор мирного населения, который уже восьмой год киевские власти ведут в Донбассе, не может быть просто забыт. Трибунал неминуем", - сказал Якубов агентству.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/dnr-1793147331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф