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В ДНР ежедневно ведут сбор доказательств преступлений украинских боевиков - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/dnr-1793165040.html
В ДНР ежедневно ведут сбор доказательств преступлений украинских боевиков
В ДНР ежедневно ведут сбор доказательств преступлений украинских боевиков - РИА Новости, 04.06.2022
В ДНР ежедневно ведут сбор доказательств преступлений украинских боевиков
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ежедневно ведет сбор доказательств военных... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:17
2022-06-04T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
украина
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ежедневно ведет сбор доказательств военных преступлений украинских боевиков, заявил РИА Новости руководитель представительства Руслан Якубов."Военные преступления Украины не останутся безнаказанными. Работа по фиксации, документированию и сбору доказательств военных преступлений ВСУ ведется ежедневно. Самый настоящий военный террор мирного населения, который уже восьмой год киевские власти ведут в Донбассе, не может быть просто забыт. Трибунал неминуем", - сказал Якубов агентству.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/dnr-1793147331.html
донбасс
донецкая народная республика
россия
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф
17:17 04.06.2022
 
В ДНР ежедневно ведут сбор доказательств преступлений украинских боевиков

В ДНР заявили, что ежедневно ведут сбор доказательств преступлений украинских боевиков

© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкФлаги Донецкой народной республики
Флаги Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ежедневно ведет сбор доказательств военных преступлений украинских боевиков, заявил РИА Новости руководитель представительства Руслан Якубов.
"Военные преступления Украины не останутся безнаказанными. Работа по фиксации, документированию и сбору доказательств военных преступлений ВСУ ведется ежедневно. Самый настоящий военный террор мирного населения, который уже восьмой год киевские власти ведут в Донбассе, не может быть просто забыт. Трибунал неминуем", - сказал Якубов агентству.
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15:40Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке в ДНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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