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ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из "Града" - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/dnr-1793142671.html
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из "Града"
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из "Града" - РИА Новости, 04.06.2022
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из "Града"
Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО "Град" и 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T15:19
2022-06-04T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО "Град" и 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).С начала суток представительство ДНР в СЦКК сообщило о 13 фактах обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, в ходе которых применялась ствольная артиллерия калибром 122 миллиметра, РСЗО "Град" и РСЗО "Ураган" калибром 220 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html
петровский район
донецк (днр)
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в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
15:19 04.06.2022 (обновлено: 15:26 04.06.2022)
 
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из "Града"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО "Град" и 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.45 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 25 ракет из БМ-21 "Град"; 14.50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении Telegram-канале представительства.
С начала суток представительство ДНР в СЦКК сообщило о 13 фактах обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, в ходе которых применялась ствольная артиллерия калибром 122 миллиметра, РСЗО "Град" и РСЗО "Ураган" калибром 220 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Вчера, 14:05Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2022
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинПетровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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