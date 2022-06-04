15:19 04.06.2022 (обновлено: 15:26 04.06.2022)
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из "Града"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Петровскому району Донецка 25 ракет из РСЗО "Град" и 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.45 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 25 ракет из БМ-21 "Град"; 14.50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении Telegram-канале представительства.
С начала суток представительство ДНР в СЦКК сообщило о 13 фактах обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, в ходе которых применялась ствольная артиллерия калибром 122 миллиметра, РСЗО "Град" и РСЗО "Ураган" калибром 220 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.