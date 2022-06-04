Украинские войска выпустили восемь снарядов по Гольмовскому в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Гольмовский, выпустив восемь снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда, найденный на месте артобстрела в поселке Гольмовский
Фрагмент снаряда, найденный на месте артобстрела в поселке Гольмовский. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 (время совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 - н.п. Металлист (укр. Травневое) - н.п. Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу сообщалось, что украинские войска утром обстреляли Гольмовский в Донецкой народной республике, было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Позднее Гольмовский вновь обсреляли, выпустив три мины калибром 82 миллиметра.