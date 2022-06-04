https://ria.ru/20220604/dnr-1793137021.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Гольмовскому в ДНР

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Гольмовскому в ДНР - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Гольмовскому в ДНР

Украинские войска в 14.00 (время совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T14:45

2022-06-04T14:45

2022-06-04T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 (время совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в субботу сообщалось, что украинские войска утром обстреляли Гольмовский в Донецкой народной республике, было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Позднее Гольмовский вновь обсреляли, выпустив три мины калибром 82 миллиметра.

https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html

донецкая народная республика

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика