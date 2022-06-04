https://ria.ru/20220604/dnr-1793102181.html

Силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России контролируют 226 населенных пунктов

Силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России контролируют 226 населенных пунктов - РИА Новости, 04.06.2022

Силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России контролируют 226 населенных пунктов

Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ установили полный контроль над 226 населенными пунктами в ДНР, включая Брусовку и... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T11:31

2022-06-04T11:31

2022-06-04T11:48

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ установили полный контроль над 226 населенными пунктами в ДНР, включая Брусовку и Сосновое в Краснолиманском районе, сообщает штаб территориальной обороны республики."По состоянию на 4 июня 2022 года, на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 226 населенными пунктами, включая Брусовку и Сосновое в Краснолиманском районе", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что "идут бои за Святогорск".

https://ria.ru/20220604/donbass-1793100652.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф