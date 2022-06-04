https://ria.ru/20220604/dnr-1793102181.html
Силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России контролируют 226 населенных пунктов
Силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России контролируют 226 населенных пунктов - РИА Новости, 04.06.2022
Силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России контролируют 226 населенных пунктов
Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ установили полный контроль над 226 населенными пунктами в ДНР, включая Брусовку и... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:31
2022-06-04T11:31
2022-06-04T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС РФ установили полный контроль над 226 населенными пунктами в ДНР, включая Брусовку и Сосновое в Краснолиманском районе, сообщает штаб территориальной обороны республики."По состоянию на 4 июня 2022 года, на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 226 населенными пунктами, включая Брусовку и Сосновое в Краснолиманском районе", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что "идут бои за Святогорск".
https://ria.ru/20220604/donbass-1793100652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
11:31 04.06.2022 (обновлено: 11:48 04.06.2022)
Силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС России контролируют 226 населенных пунктов
Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных контролируют 226 населенных пунктов