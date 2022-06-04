https://ria.ru/20220604/deti-1793196431.html

Дети из Мариуполя записали для ребят из Сирии обращение на трех языках

Дети из Мариуполя записали для ребят из Сирии обращение на трех языках - РИА Новости, 04.06.2022

Дети из Мариуполя записали для ребят из Сирии обращение на трех языках

Дети из России и Мариуполя записали на разных языках приветственный видеоролик для ребят из Сирии, сообщила советник руководителя Дома народов России Мехрибан... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T21:17

2022-06-04T21:17

2022-06-04T21:51

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Дети из России и Мариуполя записали на разных языках приветственный видеоролик для ребят из Сирии, сообщила советник руководителя Дома народов России Мехрибан Садыгова.В субботу учреждение при поддержке Федерального агентства по делам национальностей организовало в Москве для детей разных народов России и ДНР образовательные и развлекательные мероприятия.По ее словам, дети также побывали на экскурсиях в павильонах ВДНХ и пообщались с летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым. На книжном фестивале "Красная площадь" им организовали встречу с российским писателем Олегом Роем. Садыгова подчеркнула, что для детей из ДНР и ЛНР такую программу будут проводить регулярно.Одной из участниц череды мероприятий стала одиннадцатилетняя Вика Константинова из Мариуполя, которая вместе с мамой проходит реабилитацию в Московской области. Девочка призналась, что сбылась ее мечта побывать на Красной площади."Раньше я ее видела только в TikTok. Она еще красивее на самом деле, особенно вот этот собор (Храм Василия Блаженного, — Прим. ред.)", — уточнила она.Ее мама Анна Константинова обратила внимание на многонациональный состав детской компании. По ее словам, украинские власти почти не уделяли внимание межнациональным отношениям.Дом народов России был создан 4 марта 2020 года. Это подведомственное Федеральному агентству по делам национальностей структура, объединяющая национальные культурные автономии России. Основная цель деятельности организации — создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав россиян, относящих себя к определенным этническим общностям.

https://ria.ru/20220603/deti-1792844247.html

https://ria.ru/20220602/deti-1792687877.html

https://ria.ru/20220601/detibezzashity-1792388671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олег рой, россия, мариуполь, москва, донецкая народная республика, лнр, общество, культура