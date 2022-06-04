Рейтинг@Mail.ru
Дети из Мариуполя записали для ребят из Сирии обращение на трех языках - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220604/deti-1793196431.html
Дети из Мариуполя записали для ребят из Сирии обращение на трех языках
Дети из Мариуполя записали для ребят из Сирии обращение на трех языках - РИА Новости, 04.06.2022
Дети из Мариуполя записали для ребят из Сирии обращение на трех языках
Дети из России и Мариуполя записали на разных языках приветственный видеоролик для ребят из Сирии, сообщила советник руководителя Дома народов России Мехрибан... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T21:17
2022-06-04T21:51
олег рой
россия
мариуполь
москва
донецкая народная республика
лнр
общество
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788126000_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_f1ec1f0c719d80d175351978dfc451c5.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Дети из России и Мариуполя записали на разных языках приветственный видеоролик для ребят из Сирии, сообщила советник руководителя Дома народов России Мехрибан Садыгова.В субботу учреждение при поддержке Федерального агентства по делам национальностей организовало в Москве для детей разных народов России и ДНР образовательные и развлекательные мероприятия.По ее словам, дети также побывали на экскурсиях в павильонах ВДНХ и пообщались с летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым. На книжном фестивале "Красная площадь" им организовали встречу с российским писателем Олегом Роем. Садыгова подчеркнула, что для детей из ДНР и ЛНР такую программу будут проводить регулярно.Одной из участниц череды мероприятий стала одиннадцатилетняя Вика Константинова из Мариуполя, которая вместе с мамой проходит реабилитацию в Московской области. Девочка призналась, что сбылась ее мечта побывать на Красной площади."Раньше я ее видела только в TikTok. Она еще красивее на самом деле, особенно вот этот собор (Храм Василия Блаженного, — Прим. ред.)", — уточнила она.Ее мама Анна Константинова обратила внимание на многонациональный состав детской компании. По ее словам, украинские власти почти не уделяли внимание межнациональным отношениям.Дом народов России был создан 4 марта 2020 года. Это подведомственное Федеральному агентству по делам национальностей структура, объединяющая национальные культурные автономии России. Основная цель деятельности организации — создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав россиян, относящих себя к определенным этническим общностям.
https://ria.ru/20220603/deti-1792844247.html
https://ria.ru/20220602/deti-1792687877.html
https://ria.ru/20220601/detibezzashity-1792388671.html
россия
мариуполь
москва
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788126000_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_666b0dc2ac418dcef6bbc9eb16bbd5e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег рой, россия, мариуполь, москва, донецкая народная республика, лнр, общество, культура
21:17 04.06.2022 (обновлено: 21:51 04.06.2022)
 
Дети из Мариуполя записали для ребят из Сирии обращение на трех языках

Дети из Мариуполя и национальных автономий России записали ролик для детей из Сирии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДети
Дети - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Дети. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Дети из России и Мариуполя записали на разных языках приветственный видеоролик для ребят из Сирии, сообщила советник руководителя Дома народов России Мехрибан Садыгова.
В субботу учреждение при поддержке Федерального агентства по делам национальностей организовало в Москве для детей разных народов России и ДНР образовательные и развлекательные мероприятия.
"Ребята знали, что мы снимаем видео для сирийских детей, передавали приветы, пожелания на родных языках, включая украинский. Мы в ближайшее время поедем в Сирию. Хотим отвезти туда гуманитарную помощь, собранную с участием почти всех федеральных национальных культурных автономий", — рассказала она.
По ее словам, дети также побывали на экскурсиях в павильонах ВДНХ и пообщались с летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым. На книжном фестивале "Красная площадь" им организовали встречу с российским писателем Олегом Роем. Садыгова подчеркнула, что для детей из ДНР и ЛНР такую программу будут проводить регулярно.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 12:09
В Ростовской области учатся почти три тысячи детей из Донбасса
Одной из участниц череды мероприятий стала одиннадцатилетняя Вика Константинова из Мариуполя, которая вместе с мамой проходит реабилитацию в Московской области. Девочка призналась, что сбылась ее мечта побывать на Красной площади.
"Раньше я ее видела только в TikTok. Она еще красивее на самом деле, особенно вот этот собор (Храм Василия Блаженного, — Прим. ред.)", — уточнила она.
Дети из ДНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 16:58Краснодарский край
Более 200 детей из ДНР отдохнули в санаториях Кубани
Ее мама Анна Константинова обратила внимание на многонациональный состав детской компании. По ее словам, украинские власти почти не уделяли внимание межнациональным отношениям.
"Я сама работаю в детском саду и могу сказать, что была в основном только Украина, а все остальное было вторично, то есть уделялось внимание не в такой степени", — пояснила Анна.
Дом народов России был создан 4 марта 2020 года. Это подведомственное Федеральному агентству по делам национальностей структура, объединяющая национальные культурные автономии России. Основная цель деятельности организации — создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав россиян, относящих себя к определенным этническим общностям.
Мальчик в автобусе. Жители Славянска, который подвергается обстрелам украинскими силовиками, эвакуируют детей из города. - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 16:47Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Дети без защиты. Фотолента к 1 июня1 июня – Международный день защиты детей, праздник мира, надежды, добра и радостного детства. Всего этого Украина лишила своих юных граждан. С 2014 года ее армия расстреливает маленьких жителей Донбасса.
 
Олег РойРоссияМариупольМоскваДонецкая Народная РеспубликаЛНРОбществоКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала