https://ria.ru/20220604/deti-1793196431.html
Дети из Мариуполя записали для ребят из Сирии обращение на трех языках
Дети из Мариуполя записали для ребят из Сирии обращение на трех языках - РИА Новости, 04.06.2022
Дети из Мариуполя записали для ребят из Сирии обращение на трех языках
Дети из России и Мариуполя записали на разных языках приветственный видеоролик для ребят из Сирии, сообщила советник руководителя Дома народов России Мехрибан... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T21:17
2022-06-04T21:17
2022-06-04T21:51
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Дети из России и Мариуполя записали на разных языках приветственный видеоролик для ребят из Сирии, сообщила советник руководителя Дома народов России Мехрибан Садыгова.В субботу учреждение при поддержке Федерального агентства по делам национальностей организовало в Москве для детей разных народов России и ДНР образовательные и развлекательные мероприятия.По ее словам, дети также побывали на экскурсиях в павильонах ВДНХ и пообщались с летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым. На книжном фестивале "Красная площадь" им организовали встречу с российским писателем Олегом Роем. Садыгова подчеркнула, что для детей из ДНР и ЛНР такую программу будут проводить регулярно.Одной из участниц череды мероприятий стала одиннадцатилетняя Вика Константинова из Мариуполя, которая вместе с мамой проходит реабилитацию в Московской области. Девочка призналась, что сбылась ее мечта побывать на Красной площади."Раньше я ее видела только в TikTok. Она еще красивее на самом деле, особенно вот этот собор (Храм Василия Блаженного, — Прим. ред.)", — уточнила она.Ее мама Анна Константинова обратила внимание на многонациональный состав детской компании. По ее словам, украинские власти почти не уделяли внимание межнациональным отношениям.Дом народов России был создан 4 марта 2020 года. Это подведомственное Федеральному агентству по делам национальностей структура, объединяющая национальные культурные автономии России. Основная цель деятельности организации — создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав россиян, относящих себя к определенным этническим общностям.
https://ria.ru/20220603/deti-1792844247.html
https://ria.ru/20220602/deti-1792687877.html
https://ria.ru/20220601/detibezzashity-1792388671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег рой, россия, мариуполь, москва, донецкая народная республика, лнр, общество, культура
21:17 04.06.2022 (обновлено: 21:51 04.06.2022)
Дети из Мариуполя записали для ребят из Сирии обращение на трех языках
Дети из Мариуполя и национальных автономий России записали ролик для детей из Сирии
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Дети из России и Мариуполя записали на разных языках приветственный видеоролик для ребят из Сирии, сообщила советник руководителя Дома народов России Мехрибан Садыгова.
В субботу учреждение при поддержке Федерального агентства по делам национальностей организовало в Москве для детей разных народов России и ДНР образовательные и развлекательные мероприятия.
"Ребята знали, что мы снимаем видео для сирийских детей, передавали приветы, пожелания на родных языках, включая украинский. Мы в ближайшее время поедем в Сирию. Хотим отвезти туда гуманитарную помощь, собранную с участием почти всех федеральных национальных культурных автономий", — рассказала она.
По ее словам, дети также побывали на экскурсиях в павильонах ВДНХ и пообщались с летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым. На книжном фестивале "Красная площадь" им организовали встречу с российским писателем Олегом Роем. Садыгова подчеркнула, что для детей из ДНР и ЛНР такую программу будут проводить регулярно.
Одной из участниц череды мероприятий стала одиннадцатилетняя Вика Константинова из Мариуполя, которая вместе с мамой проходит реабилитацию в Московской области. Девочка призналась, что сбылась ее мечта побывать на Красной площади.
"Раньше я ее видела только в TikTok. Она еще красивее на самом деле, особенно вот этот собор (Храм Василия Блаженного, — Прим. ред.)", — уточнила она.
Ее мама Анна Константинова обратила внимание на многонациональный состав детской компании. По ее словам, украинские власти почти не уделяли внимание межнациональным отношениям.
"Я сама работаю в детском саду и могу сказать, что была в основном только Украина, а все остальное было вторично, то есть уделялось внимание не в такой степени", — пояснила Анна.
Дом народов России был создан 4 марта 2020 года. Это подведомственное Федеральному агентству по делам национальностей структура, объединяющая национальные культурные автономии России. Основная цель деятельности организации — создание условий для сохранения, возрождения и развития национальной культуры, реализации национально-культурных прав россиян, относящих себя к определенным этническим общностям.