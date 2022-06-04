https://ria.ru/20220604/britaniya-1793158569.html

Захарова прокомментировала скандал с утечкой переписки экс-главы МИ-6

Захарова прокомментировала скандал с утечкой переписки экс-главы МИ-6 - РИА Новости, 04.06.2022

Захарова прокомментировала скандал с утечкой переписки экс-главы МИ-6

Официальный представитель российского МИД прокомментировала в Telegram-канале скандал, разразившийся в Великобритании после публикации переписки бывшего главы... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T16:34

2022-06-04T16:34

2022-06-04T18:19

в мире

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД прокомментировала в Telegram-канале скандал, разразившийся в Великобритании после публикации переписки бывшего главы секретной разведслужбы МИ-6 Ричарда Дирлава, в которой обсуждалась смена премьер-министра на фоне Brexit.Речь идет о письмах высокопоставленных чиновников, которые обнародовал журналистский проект The Grayzone. Они проливают свет на отставку премьер-министра Терезы Мэй: становится ясно, что Дирлав вступил в тайный сговор с членами правительства с целью заменить неподходящую им Мэй на Бориса Джонсона и ускорить процесс более жесткого выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.Захарова напомнила, что в 2018-2019 годах Лондон вел с Брюсселем долгие и сложные переговоры о параметрах "развода с ЕС", причем группа силовиков во главе с Дирлавом считала, что Мэй слишком нетороплива, а ее план слишком мягок, и хотела ее заменить. В одном из писем прямо говорится, что "Мэй должна уйти". Представитель МИД обратила внимание на письмо советника британского Минобороны Гвитиана Прина, который писал, что вовлечен в попытки сорвать соглашение о выходе из ЕС, которое готовит действующий премьер."Целью является заблокировать любую сделку, которая будет основываться на малодушном и катастрофическом плане "Чекерс", если понадобится — убрать премьера Мэй и заменить на того, кто подойдет. <…> Избавься от нее теперь, и дело с концом", — говорится в слитой переписке.По мнению Захаровой, все это "не очень сочетается" с якобы демократическими идеалами британской парламентской монархии.Она добавила, что всю операцию по смене главы кабинета спонсировали "старые деньги" — Тимоти и Мэри Клод, аристократы, которые в последние десятилетия осели в налоговой гавани на острове Джерси."В результате точечных акций заговорщиков Тереза Мэй проваливается со своим планом "Брекзита" в парламенте и в переговорах со странами ЕС. Свалившие ее силы не скрывают своего удовлетворения итогами саммита ЕС — Великобритания в Зальцбурге, они называют его "фиаско Мэй". На смену ей выходит "решительный Борис Джонсон", который и завершает начатое так, как этого хотел силовой истеблишмент", — написала российский дипломат.Захарова отметила, что среди кандидатов на пост главы правительства рассматривались канцлер казначейства Риши Сунак и нынешний министр иностранных дел Лиз Трасс."Теперь-то понятно, почему ее (Трасс. — Прим. ред.) управляемости может уступить лишь ее же эрудиция. Судя по всему, Лиззи приметили еще в девяностые и ведут по жизни, меняя взгляды и риторику по мере необходимости и вопреки ранее озвучивавшимся принципам. Больше нет вопросов, почему она говорит то, в чем совершенно не разбирается. От этого — все ее ставшие притчей во языцех конфузы", — добавила представитель МИД.По ее словам, Дирлав и прикормленные им эксперты сразу обвинили в "сливах" Россию."Я правильно понимаю, что правду о своей демократии британцы могут узнавать только от России? Поэтому-то Лондон запретил вещание RT? Как вы считаете: подобная смена власти — это путч или интрига? Думаю, ни то, ни другое. Это чисто английская традиция. Как и отравления", — заключила Захарова.Первого января 2021 года вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС — Соединенное Королевство вышло из союза после 47 лет членства и спустя четыре с половиной года после референдума по Brexit. В соответствии с условиями сделки она покинула единый рынок и Таможенный союз ЕС, однако стороны продолжают свободную торговлю без пошлин и квот.При этом продолжается спор вокруг протокола, который призван не допускать непроверенные товары из Великобритании на единый рынок через Северную Ирландию и тем самым создает препятствие для движения товаров между частями Соединенного Королевства. Лондон утверждает, что протокол не работает и требует корректировки. Однако, как писало агентство Bloomberg, если Великобритания в одностороннем порядке внесет изменения в документ, Евросоюз может приостановить действие всего торгового соглашения.

https://ria.ru/20220603/velikobritaniya-1792746124.html

https://ria.ru/20220602/velikobritaniya-1792452236.html

https://ria.ru/20220516/tseny-1788677778.html

https://ria.ru/20220510/irlandiya-1787667076.html

лондон

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, тереза мэй, борис джонсон, мария захарова, евросоюз, лондон