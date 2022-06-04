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В России хотят ужесточить наказание за нарушения работы с биометрией - РИА Новости, 04.06.2022
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В России хотят ужесточить наказание за нарушения работы с биометрией
В России хотят ужесточить наказание за нарушения работы с биометрией - РИА Новости, 04.06.2022
В России хотят ужесточить наказание за нарушения работы с биометрией
Минцифры предложило ужесточить ответственность за нарушение порядка обработки биометрических данных, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект поправок. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:46
2022-06-04T14:23
общество
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минцифры предложило ужесточить ответственность за нарушение порядка обработки биометрических данных, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект поправок."Россиянам может грозить штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до десяти лет", — поясняет издание.Так, Минцифры предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, согласно которой нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой информационной системе повлечет штраф от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч — для юридических. А за обработку биометрии ‎в информационных системах без аккредитации ведомство предлагает взыскивать с должностных лиц от 300 до 600 тысяч, а с юрлиц — от 500 тысяч до миллиона.Кроме того, министерство подготовило поправки и к Уголовному кодексу. Они предусматривают наказание за умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в Единую биометрическую систему — штрафы, обязательные или исправительные работы, временный запрет занимать определенные должности или лишение свободы на срок до пяти лет. Если же такое преступление привело к тяжким последствиям, срок заключения может составить до десяти лет.В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. По его словам, государство обязано нести ответственность за хранение этой информации.
https://ria.ru/20210903/biometriya-1748574074.html
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общество, технологии, владимир путин, россия
12:46 04.06.2022 (обновлено: 14:23 04.06.2022)
 
В России хотят ужесточить наказание за нарушения работы с биометрией

"Ъ": Минцифры предложило давать до десяти лет тюрьмы за нарушения работы с биометрией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТурникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минцифры предложило ужесточить ответственность за нарушение порядка обработки биометрических данных, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект поправок.
"Россиянам может грозить штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до десяти лет", — поясняет издание.
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Так, Минцифры предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, согласно которой нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой информационной системе повлечет штраф от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч — для юридических. А за обработку биометрии ‎в информационных системах без аккредитации ведомство предлагает взыскивать с должностных лиц от 300 до 600 тысяч, а с юрлиц — от 500 тысяч до миллиона.
Кроме того, министерство подготовило поправки и к Уголовному кодексу. Они предусматривают наказание за умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в Единую биометрическую систему — штрафы, обязательные или исправительные работы, временный запрет занимать определенные должности или лишение свободы на срок до пяти лет. Если же такое преступление привело к тяжким последствиям, срок заключения может составить до десяти лет.
В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. По его словам, государство обязано нести ответственность за хранение этой информации.
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