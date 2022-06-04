https://ria.ru/20220604/biometriya-1793113204.html
В России хотят ужесточить наказание за нарушения работы с биометрией
В России хотят ужесточить наказание за нарушения работы с биометрией - РИА Новости, 04.06.2022
В России хотят ужесточить наказание за нарушения работы с биометрией
Минцифры предложило ужесточить ответственность за нарушение порядка обработки биометрических данных, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект поправок. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:46
2022-06-04T12:46
2022-06-04T14:23
общество
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минцифры предложило ужесточить ответственность за нарушение порядка обработки биометрических данных, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект поправок."Россиянам может грозить штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до десяти лет", — поясняет издание.Так, Минцифры предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, согласно которой нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой информационной системе повлечет штраф от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч — для юридических. А за обработку биометрии в информационных системах без аккредитации ведомство предлагает взыскивать с должностных лиц от 300 до 600 тысяч, а с юрлиц — от 500 тысяч до миллиона.Кроме того, министерство подготовило поправки и к Уголовному кодексу. Они предусматривают наказание за умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в Единую биометрическую систему — штрафы, обязательные или исправительные работы, временный запрет занимать определенные должности или лишение свободы на срок до пяти лет. Если же такое преступление привело к тяжким последствиям, срок заключения может составить до десяти лет.В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. По его словам, государство обязано нести ответственность за хранение этой информации.
https://ria.ru/20210903/biometriya-1748574074.html
https://ria.ru/20210802/biometriya-1743672067.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, владимир путин, россия
12:46 04.06.2022 (обновлено: 14:23 04.06.2022)
В России хотят ужесточить наказание за нарушения работы с биометрией
"Ъ": Минцифры предложило давать до десяти лет тюрьмы за нарушения работы с биометрией
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Минцифры предложило ужесточить ответственность за нарушение порядка обработки биометрических данных, пишет "Коммерсант"
со ссылкой на проект поправок.
"Россиянам может грозить штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до десяти лет", — поясняет издание.
Так, Минцифры предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, согласно которой нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой информационной системе повлечет штраф от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч — для юридических. А за обработку биометрии в информационных системах без аккредитации ведомство предлагает взыскивать с должностных лиц от 300 до 600 тысяч, а с юрлиц — от 500 тысяч до миллиона.
Кроме того, министерство подготовило поправки и к Уголовному кодексу. Они предусматривают наказание за умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в Единую биометрическую систему — штрафы, обязательные или исправительные работы, временный запрет занимать определенные должности или лишение свободы на срок до пяти лет. Если же такое преступление привело к тяжким последствиям, срок заключения может составить до десяти лет.
В конце прошлого года президент Владимир Путин
подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. По его словам, государство обязано нести ответственность за хранение этой информации.