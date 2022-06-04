https://ria.ru/20220604/biometriya-1793113204.html

В России хотят ужесточить наказание за нарушения работы с биометрией

В России хотят ужесточить наказание за нарушения работы с биометрией - РИА Новости, 04.06.2022

В России хотят ужесточить наказание за нарушения работы с биометрией

Минцифры предложило ужесточить ответственность за нарушение порядка обработки биометрических данных, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект поправок. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:46

2022-06-04T12:46

2022-06-04T14:23

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технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минцифры предложило ужесточить ответственность за нарушение порядка обработки биометрических данных, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект поправок."Россиянам может грозить штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до десяти лет", — поясняет издание.Так, Минцифры предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, согласно которой нарушение порядка обработки, размещения и обновления биометрических персональных данных в единой информационной системе повлечет штраф от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч — для юридических. А за обработку биометрии ‎в информационных системах без аккредитации ведомство предлагает взыскивать с должностных лиц от 300 до 600 тысяч, а с юрлиц — от 500 тысяч до миллиона.Кроме того, министерство подготовило поправки и к Уголовному кодексу. Они предусматривают наказание за умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в Единую биометрическую систему — штрафы, обязательные или исправительные работы, временный запрет занимать определенные должности или лишение свободы на срок до пяти лет. Если же такое преступление привело к тяжким последствиям, срок заключения может составить до десяти лет.В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. По его словам, государство обязано нести ответственность за хранение этой информации.

https://ria.ru/20210903/biometriya-1748574074.html

https://ria.ru/20210802/biometriya-1743672067.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, технологии, владимир путин, россия