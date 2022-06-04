https://ria.ru/20220604/benin-1793120337.html
Лавров поздравил главу МИД Бенина с юбилеем установления дипотношений
Лавров поздравил главу МИД Бенина с юбилеем установления дипотношений - РИА Новости, 04.06.2022
Лавров поздравил главу МИД Бенина с юбилеем установления дипотношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бенина Орельен Агбенонси заявили о готовности укреплять двустороннее взаимодействие, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T13:14
2022-06-04T13:14
2022-06-04T13:14
в мире
россия
бенин
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бенина Орельен Агбенонси заявили о готовности укреплять двустороннее взаимодействие, сообщает МИД РФ.Уточняется, что в субботу Лавров и Агбенонси обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами."В послании С.В.Лаврова дана высокая оценка уровню традиционно дружественных российско-бенинских связей, которые базируются на принципах взаимного уважения, близости подходов к актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Выражена готовность к продолжению совместной работы в целях дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, поддержания устойчивого развития на Африканском континенте", - говорится в сообщении.Отмечается, что Агбенонси со своей стороны подтвердил настрой Республики на расширение взаимовыгодного сотрудничества с Россией в различных областях.
https://ria.ru/20220331/afrika-1781061074.html
россия
бенин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бенин, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров поздравил главу МИД Бенина с юбилеем установления дипотношений
Лавров и глава МИД Бенина заявили о готовности укреплять двустороннее взаимодействие
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бенина Орельен Агбенонси заявили о готовности укреплять двустороннее взаимодействие, сообщает МИД РФ.
Уточняется, что в субботу Лавров и Агбенонси обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
"В послании С.В.Лаврова дана высокая оценка уровню традиционно дружественных российско-бенинских связей, которые базируются на принципах взаимного уважения, близости подходов к актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Выражена готовность к продолжению совместной работы в целях дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, поддержания устойчивого развития на Африканском континенте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Агбенонси со своей стороны подтвердил настрой Республики на расширение взаимовыгодного сотрудничества с Россией
в различных областях.