https://ria.ru/20220604/benin-1793120337.html

Лавров поздравил главу МИД Бенина с юбилеем установления дипотношений

Лавров поздравил главу МИД Бенина с юбилеем установления дипотношений - РИА Новости, 04.06.2022

Лавров поздравил главу МИД Бенина с юбилеем установления дипотношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бенина Орельен Агбенонси заявили о готовности укреплять двустороннее взаимодействие, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T13:14

2022-06-04T13:14

2022-06-04T13:14

в мире

россия

бенин

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бенина Орельен Агбенонси заявили о готовности укреплять двустороннее взаимодействие, сообщает МИД РФ.Уточняется, что в субботу Лавров и Агбенонси обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами."В послании С.В.Лаврова дана высокая оценка уровню традиционно дружественных российско-бенинских связей, которые базируются на принципах взаимного уважения, близости подходов к актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Выражена готовность к продолжению совместной работы в целях дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, поддержания устойчивого развития на Африканском континенте", - говорится в сообщении.Отмечается, что Агбенонси со своей стороны подтвердил настрой Республики на расширение взаимовыгодного сотрудничества с Россией в различных областях.

https://ria.ru/20220331/afrika-1781061074.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, бенин, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)