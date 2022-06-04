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Лавров поздравил главу МИД Бенина с юбилеем установления дипотношений - РИА Новости, 04.06.2022
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Лавров поздравил главу МИД Бенина с юбилеем установления дипотношений
Лавров поздравил главу МИД Бенина с юбилеем установления дипотношений - РИА Новости, 04.06.2022
Лавров поздравил главу МИД Бенина с юбилеем установления дипотношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бенина Орельен Агбенонси заявили о готовности укреплять двустороннее взаимодействие, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T13:14
2022-06-04T13:14
в мире
россия
бенин
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бенина Орельен Агбенонси заявили о готовности укреплять двустороннее взаимодействие, сообщает МИД РФ.Уточняется, что в субботу Лавров и Агбенонси обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами."В послании С.В.Лаврова дана высокая оценка уровню традиционно дружественных российско-бенинских связей, которые базируются на принципах взаимного уважения, близости подходов к актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Выражена готовность к продолжению совместной работы в целях дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, поддержания устойчивого развития на Африканском континенте", - говорится в сообщении.Отмечается, что Агбенонси со своей стороны подтвердил настрой Республики на расширение взаимовыгодного сотрудничества с Россией в различных областях.
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в мире, россия, бенин, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:14 04.06.2022
 
Лавров поздравил главу МИД Бенина с юбилеем установления дипотношений

Лавров и глава МИД Бенина заявили о готовности укреплять двустороннее взаимодействие

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бенина Орельен Агбенонси заявили о готовности укреплять двустороннее взаимодействие, сообщает МИД РФ.
Уточняется, что в субботу Лавров и Агбенонси обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
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Африке надо развивать сотрудничество с Россией, заявил экс-посол Бенина
"В послании С.В.Лаврова дана высокая оценка уровню традиционно дружественных российско-бенинских связей, которые базируются на принципах взаимного уважения, близости подходов к актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Выражена готовность к продолжению совместной работы в целях дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, поддержания устойчивого развития на Африканском континенте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Агбенонси со своей стороны подтвердил настрой Республики на расширение взаимовыгодного сотрудничества с Россией в различных областях.
 
В миреРоссияБенинСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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