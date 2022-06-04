https://ria.ru/20220604/aviatsiya-1793105304.html
Российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов
Российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов - РИА Новости, 04.06.2022
Российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов
Авиация РФ за сутки уничтожила 400 националистов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:57
2022-06-04T11:57
2022-06-04T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Авиация РФ за сутки уничтожила 400 националистов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, отметил Конашенков."Всего в результате ударов авиации уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения", - сказал он.
https://ria.ru/20220604/minoborony-1793104924.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
Российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов
Минобороны: российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов