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Российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/aviatsiya-1793105304.html
Российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов
Российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов - РИА Новости, 04.06.2022
Российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов
Авиация РФ за сутки уничтожила 400 националистов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:57
2022-06-04T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Авиация РФ за сутки уничтожила 400 националистов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, отметил Конашенков."Всего в результате ударов авиации уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения", - сказал он.
https://ria.ru/20220604/minoborony-1793104924.html
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков
11:57 04.06.2022
 
Российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов

Минобороны: российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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Вертолеты Ми-8 АМТШ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Авиация РФ за сутки уничтожила 400 националистов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, отметил Конашенков.
"Всего в результате ударов авиации уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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