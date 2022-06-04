https://ria.ru/20220604/aviatsiya-1793105304.html

Российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов

Российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов - РИА Новости, 04.06.2022

Российская авиация за сутки уничтожила 400 украинских националистов

Авиация РФ за сутки уничтожила 400 националистов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T11:57

2022-06-04T11:57

2022-06-04T11:57

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791387118_0:32:3111:1782_1920x0_80_0_0_2430856e581ada7c878b483597c54e9c.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Авиация РФ за сутки уничтожила 400 националистов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, отметил Конашенков."Всего в результате ударов авиации уничтожено более 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения", - сказал он.

https://ria.ru/20220604/minoborony-1793104924.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, игорь конашенков