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В Ереване 60 человек пострадали в результате столкновений на митингах - РИА Новости, 04.06.2022
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В Ереване 60 человек пострадали в результате столкновений на митингах
В Ереване 60 человек пострадали в результате столкновений на митингах - РИА Новости, 04.06.2022
В Ереване 60 человек пострадали в результате столкновений на митингах
После столкновений демонстрантов с полицией в Ереване помощь медиков потребовалась шести десяткам человек, сообщила пресс-служба Минздрава Армении. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:05
2022-06-04T11:16
в мире
никол пашинян
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 4 июн — РИА Новости. После столкновений демонстрантов с полицией в Ереване помощь медиков потребовалась шести десяткам человек, сообщила пресс-служба Минздрава Армении."В целом в медицинские учреждения обратились 60 человек, 39 из них — сотрудники полиции. По состоянию на 08:30 50 пострадавших, получив необходимую медпомощь, выписаны", — говорится в релизе.Состояние тех, кто остается в стационаре, оценивается как удовлетворительное, добавили в ведомстве.Накануне вечером оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, провели в Ереване очередное шествие, завершив его у правительственной резиденции. Там демонстрантов встретил спецназ, который применил против них светошумовые гранаты и спецсредства. По информации полиции, 11 человек задержали.Митинги c требованием отставки Пашиняна проходят по всей Армении с 25 апреля. Поводом для недовольства стали высказывания премьер-министра по поводу Нагорного Карабаха — оппозиция считает, что он пытается пойти на новые уступки при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляет, что намерена пресечь эти планы.
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в мире, никол пашинян, ереван, армения, азербайджан
09:05 04.06.2022 (обновлено: 11:16 04.06.2022)
 
В Ереване 60 человек пострадали в результате столкновений на митингах

Минздрав Армении: после столкновений в Ереване 60 человек обратились за медпомощью

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСтолкновение сотрудников правоохранительных органов и участников акции оппозиции в Ереване
Столкновение сотрудников правоохранительных органов и участников акции оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Столкновение сотрудников правоохранительных органов и участников акции оппозиции в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 июн — РИА Новости. После столкновений демонстрантов с полицией в Ереване помощь медиков потребовалась шести десяткам человек, сообщила пресс-служба Минздрава Армении.
"В целом в медицинские учреждения обратились 60 человек, 39 из них — сотрудники полиции. По состоянию на 08:30 50 пострадавших, получив необходимую медпомощь, выписаны", — говорится в релизе.
Состояние тех, кто остается в стационаре, оценивается как удовлетворительное, добавили в ведомстве.
Накануне вечером оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, провели в Ереване очередное шествие, завершив его у правительственной резиденции. Там демонстрантов встретил спецназ, который применил против них светошумовые гранаты и спецсредства. По информации полиции, 11 человек задержали.
Митинги c требованием отставки Пашиняна проходят по всей Армении с 25 апреля. Поводом для недовольства стали высказывания премьер-министра по поводу Нагорного Карабаха — оппозиция считает, что он пытается пойти на новые уступки при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляет, что намерена пресечь эти планы.
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