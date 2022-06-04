https://ria.ru/20220604/armeniya-1793083905.html

В Ереване 60 человек пострадали в результате столкновений на митингах

В Ереване 60 человек пострадали в результате столкновений на митингах - РИА Новости, 04.06.2022

В Ереване 60 человек пострадали в результате столкновений на митингах

После столкновений демонстрантов с полицией в Ереване помощь медиков потребовалась шести десяткам человек, сообщила пресс-служба Минздрава Армении. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:05

2022-06-04T09:05

2022-06-04T11:16

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ЕРЕВАН, 4 июн — РИА Новости. После столкновений демонстрантов с полицией в Ереване помощь медиков потребовалась шести десяткам человек, сообщила пресс-служба Минздрава Армении."В целом в медицинские учреждения обратились 60 человек, 39 из них — сотрудники полиции. По состоянию на 08:30 50 пострадавших, получив необходимую медпомощь, выписаны", — говорится в релизе.Состояние тех, кто остается в стационаре, оценивается как удовлетворительное, добавили в ведомстве.Накануне вечером оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, провели в Ереване очередное шествие, завершив его у правительственной резиденции. Там демонстрантов встретил спецназ, который применил против них светошумовые гранаты и спецсредства. По информации полиции, 11 человек задержали.Митинги c требованием отставки Пашиняна проходят по всей Армении с 25 апреля. Поводом для недовольства стали высказывания премьер-министра по поводу Нагорного Карабаха — оппозиция считает, что он пытается пойти на новые уступки при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляет, что намерена пресечь эти планы.

https://ria.ru/20220526/armeniya-1790458439.html

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в мире, никол пашинян, ереван, армения, азербайджан