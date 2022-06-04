https://ria.ru/20220604/abkhaziya-1793175958.html

Российские военные в Абхазии очистили береговую линию моря от мусора

Российские военные в Абхазии очистили береговую линию моря от мусора - РИА Новости, 04.06.2022

Российские военные в Абхазии очистили береговую линию моря от мусора

Российские военные в Абхазии очистили от мусора более 50 тысяч квадратных метров береговой линии моря, сообщает пресс-служба Южного военного округа. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T18:28

2022-06-04T18:28

2022-06-04T18:34

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абхазия

черное море

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СУХУМ, 4 июн - РИА Новости. Российские военные в Абхазии очистили от мусора более 50 тысяч квадратных метров береговой линии моря, сообщает пресс-служба Южного военного округа.Уборка побережья прошла в рамках акции "Чистый берег" в канун Всемирного дня охраны окружающей среды."Экологический десант совершил сбор мусора, преимущественно пластика, на участках общей протяженностью более 50 тыс кв м прибрежных полигонов боевой подготовки в Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах", - говорится в сообщении.Военнослужащие выполнили уборку береговой линии Черного моря в Абхазии как на берегу, так и в воде. "Весь собранный мусор в воде и на берегу был тщательно пакетирован, спрессован и уничтожен в соответствии с экологическими стандартами и нормами", - уточнили в ЮВО.Отмечается, что данная акция проводится регулярно силами военнослужащих и членов их семей два раза в год – в июне, с началом летнего периода обучения и купального сезона, а также в октябре на Международный день Черного моря по завершении купального сезона.

https://ria.ru/20220604/pitsunda-1792097767.html

https://ria.ru/20220525/abkhaziya-1790607496.html

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городское хозяйство москвы, абхазия, черное море, южный военный округ