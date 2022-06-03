https://ria.ru/20220603/zoloto-1792790380.html
Физических лиц освободят от налога на доходы от реализации слитков золота
Физических лиц освободят от налога на доходы от реализации слитков золота - РИА Новости, 03.06.2022
Физических лиц освободят от налога на доходы от реализации слитков золота
Правительство РФ одобрило законопроект Минфина, вносящий изменения в налоговое законодательство для улучшения делового климата и развития отдельных отраслей... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:26
2022-06-03T09:26
2022-06-03T09:58
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект Минфина, вносящий изменения в налоговое законодательство для улучшения делового климата и развития отдельных отраслей промышленности, в частности, он предлагает освободить от налога доходы граждан от продажи золота в слитках в 2022-2023 годах, говорится в сообщении Минфина."Для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмент сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях предлагается освободить на два года (2022 и 2023 гг.) доходы физлиц от реализации золота в слитках", - говорится в сообщении.Кроме того, удержание налога не будет производиться в 2022 году при переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента-налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по соответствующему брокерскому договору, на указанную "промежуточную" дату исчисления."Также в 2022 году от НДФЛ освобождаются доходы, полученные по вынужденным сделкам, которые были совершены для вывода компаний из-под незаконных ограничений недружественных стран, наложенных на владельцев этих компаний", - сообщает министерство.В части налога на прибыль организаций и страховых взносов законопроект вводит налоговые льготы для компаний, занимающихся разработкой и производством электронной компонентой базы и электронной продукции. Кроме того, перечень объектов, расходы на которые учитываются при налогообложении прибыли при их последующей безвозмездной передаче в государственную или муниципальную собственность, дополняется инфраструктурными объектами.Устанавливается повышающий коэффициент к расходам на приобретение российского радиоэлектронного оборудования и ПО, а также размер инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в отношении затрат на внедрение такого оборудования и программ.Законопроект содержит ряд норм в части добычи полезных ископаемых. В частности, корректируется порядок определения суммы предельных расходов для исчисления минимального НДД. Вводится налоговый вычет по НДПИ при добыче многокомпонентной руды, содержащей молибден и медь, на территории Хакасии. Кроме того, Налоговый кодекс дополняется новым видом добытого полезного ископаемого "щебень", с установлением ограничения по размеру НДПИ.
https://ria.ru/20220602/zoloto-1792406411.html
https://ria.ru/20220418/zoloto-1784135994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф
09:26 03.06.2022 (обновлено: 09:58 03.06.2022)
Физических лиц освободят от налога на доходы от реализации слитков золота
Правительство разрешило освободить физлиц от налога на доходы от реализации слитков золота
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект Минфина, вносящий изменения в налоговое законодательство для улучшения делового климата и развития отдельных отраслей промышленности, в частности, он предлагает освободить от налога доходы граждан от продажи золота в слитках в 2022-2023 годах, говорится в сообщении Минфина.
"Для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмент сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях предлагается освободить на два года (2022 и 2023 гг.) доходы физлиц от реализации золота в слитках", - говорится в сообщении.
Кроме того, удержание налога не будет производиться в 2022 году при переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента-налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по соответствующему брокерскому договору, на указанную "промежуточную" дату исчисления.
"Также в 2022 году от НДФЛ освобождаются доходы, полученные по вынужденным сделкам, которые были совершены для вывода компаний из-под незаконных ограничений недружественных стран, наложенных на владельцев этих компаний", - сообщает министерство
.
В части налога на прибыль организаций и страховых взносов законопроект вводит налоговые льготы для компаний, занимающихся разработкой и производством электронной компонентой базы и электронной продукции. Кроме того, перечень объектов, расходы на которые учитываются при налогообложении прибыли при их последующей безвозмездной передаче в государственную или муниципальную собственность, дополняется инфраструктурными объектами.
Устанавливается повышающий коэффициент к расходам на приобретение российского радиоэлектронного оборудования и ПО, а также размер инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в отношении затрат на внедрение такого оборудования и программ.
Законопроект содержит ряд норм в части добычи полезных ископаемых. В частности, корректируется порядок определения суммы предельных расходов для исчисления минимального НДД. Вводится налоговый вычет по НДПИ при добыче многокомпонентной руды, содержащей молибден и медь, на территории Хакасии. Кроме того, Налоговый кодекс дополняется новым видом добытого полезного ископаемого "щебень", с установлением ограничения по размеру НДПИ.