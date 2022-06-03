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Магаданская область взяла шефство над Ждановкой в ДНР

Магаданская область взяла шефство над Ждановкой в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022

Магаданская область взяла шефство над Ждановкой в ДНР

Делегация из Магаданской области приехала в Ждановку Донецкой Народной Республики, чтобы помочь в восстановлении города, сообщило правительство российского... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:31

2022-06-03T11:31

2022-06-03T11:31

специальная военная операция на украине

сергей носов

сергей кириенко

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донецкая народная республика

магаданская область

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МАГАДАН, 3 июн – РИА Новости. Делегация из Магаданской области приехала в Ждановку Донецкой Народной Республики, чтобы помочь в восстановлении города, сообщило правительство российского региона."Магаданская область взяла шефство над городом Ждановка... Делегация из Магаданской области в составе 8 человек приехала в город Ждановка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.Возглавляет делегацию заместитель председателя правительства Магаданской области Андрей Белозерцев. В состав вошли управленцы муниципального и регионального уровней."Украинские нацисты стреляли по жилым домам, объектам социального значения. Магаданская область окажет помощь и поддержку со своей стороны для восстановления этих территорий, а это и строительство детских спортивных площадок, и восстановление школ, подготовка к отопительному сезону и учебному году. Мы должны вернуть вкус нормальной мирной жизни детям ДНР и ЛНР", - цитирует слова губернатора Колымы Сергея Носова правительство региона.Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220601/shefstvo-1792423023.html

донецкая народная республика

магаданская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей носов, сергей кириенко, владимир путин, донецкая народная республика, магаданская область, россия, в мире