20:14 03.06.2022 (обновлено: 21:06 03.06.2022)
Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил Путин
Путин: Россия не препятствует вывозу украинского зерна
Уборка озимой пшеницы на поле. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается вывоза украинского зерна. Мы не препятствуем этому. И существует несколько способов вывоза зерна", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
"Не мы же заминировали подходы к портам. Это Украина заминировала", - подчеркнул президент России.
Если Украина разминирует порты, корабли с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не мы же заминировали подход к порту. Украина заминировала. Уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном выходят из портов. Мы гарантируем мирный проход без всяких проблем. Но никаких проблем, пожалуйста. Они должны разминировать и поднять там со дна Черного моря корабли, которые были затоплены для того, чтобы затруднить ход в те порты на юге Украины", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Среди других возможностей он назвал варианты вывоза зерна через порты Бердянска и Мариуполя, которые под контролем России, через Дунай, Венгрию, Польшу или Белоруссию. Последний вариант самый простой дешевый, так как зерно поступит сразу в порты Прибалтики, однако для этого нужно снимать санкции с Белоруссии, отметил Путин.
"И если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ - через Беларусь. Никто не мешает. Так что проблем с вывоза зерна с Украины не существует", - подчеркнул президент.