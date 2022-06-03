https://ria.ru/20220603/zerno-1793040423.html

Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил Путин

Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022

Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил Путин

Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:14

2022-06-03T20:14

2022-06-03T21:06

владимир путин

россия

украина

одесса

цены на нефть

белоруссия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин.Первый способ, по его словам, заключается в том, что "можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего - это Черноморского бассейна - Одесса и близлежащие порты"."Не мы же заминировали подходы к портам. Это Украина заминировала", - подчеркнул президент России.Если Украина разминирует порты, корабли с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.Среди других возможностей он назвал варианты вывоза зерна через порты Бердянска и Мариуполя, которые под контролем России, через Дунай, Венгрию, Польшу или Белоруссию. Последний вариант самый простой дешевый, так как зерно поступит сразу в порты Прибалтики, однако для этого нужно снимать санкции с Белоруссии, отметил Путин."И если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ - через Беларусь. Никто не мешает. Так что проблем с вывоза зерна с Украины не существует", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20220603/porty-1793041274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, украина, одесса, цены на нефть, белоруссия