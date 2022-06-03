Рейтинг@Mail.ru
Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/zerno-1793040423.html
Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил Путин
Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022
Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил Путин
Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:14
2022-06-03T21:06
владимир путин
россия
украина
одесса
цены на нефть
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746871245_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_e47d3803025056c2f768a3588d48a371.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин.Первый способ, по его словам, заключается в том, что "можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего - это Черноморского бассейна - Одесса и близлежащие порты"."Не мы же заминировали подходы к портам. Это Украина заминировала", - подчеркнул президент России.Если Украина разминирует порты, корабли с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.Среди других возможностей он назвал варианты вывоза зерна через порты Бердянска и Мариуполя, которые под контролем России, через Дунай, Венгрию, Польшу или Белоруссию. Последний вариант самый простой дешевый, так как зерно поступит сразу в порты Прибалтики, однако для этого нужно снимать санкции с Белоруссии, отметил Путин."И если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ - через Беларусь. Никто не мешает. Так что проблем с вывоза зерна с Украины не существует", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20220603/porty-1793041274.html
https://ria.ru/20220603/zapad-1793049661.html
россия
украина
одесса
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746871245_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_27a25cca1c59f925c1a784cafd04db9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, одесса, цены на нефть, белоруссия
20:14 03.06.2022 (обновлено: 21:06 03.06.2022)
 
Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил Путин

Путин: Россия не препятствует вывозу украинского зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле
Уборка озимой пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка озимой пшеницы на поле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия не препятствует вывозу украинского зерна, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается вывоза украинского зерна. Мы не препятствуем этому. И существует несколько способов вывоза зерна", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
Первый способ, по его словам, заключается в том, что "можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего - это Черноморского бассейна - Одесса и близлежащие порты".
"Не мы же заминировали подходы к портам. Это Украина заминировала", - подчеркнул президент России.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 20:20
В украинских портах находятся десятки иностранных судов, заявил Путин
Если Украина разминирует порты, корабли с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не мы же заминировали подход к порту. Украина заминировала. Уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном выходят из портов. Мы гарантируем мирный проход без всяких проблем. Но никаких проблем, пожалуйста. Они должны разминировать и поднять там со дна Черного моря корабли, которые были затоплены для того, чтобы затруднить ход в те порты на юге Украины", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Среди других возможностей он назвал варианты вывоза зерна через порты Бердянска и Мариуполя, которые под контролем России, через Дунай, Венгрию, Польшу или Белоруссию. Последний вариант самый простой дешевый, так как зерно поступит сразу в порты Прибалтики, однако для этого нужно снимать санкции с Белоруссии, отметил Путин.
"И если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ - через Беларусь. Никто не мешает. Так что проблем с вывоза зерна с Украины не существует", - подчеркнул президент.
Цены поползли наверх – Путин о том, к чему привела политика Запада в сфере энергетики
Вчера, 21:05
Путин: ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаОдессаЦены на нефтьБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала