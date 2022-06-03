https://ria.ru/20220603/zerno-1792889165.html

Лукашенко и генсек ООН обсудили вывоз зерна с Украины

Лукашенко и генсек ООН обсудили вывоз зерна с Украины - РИА Новости, 03.06.2022

Лукашенко и генсек ООН обсудили вывоз зерна с Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем вопрос вывоза зерна с территории Украины и... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:55

2022-06-03T13:55

2022-06-03T14:43

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем вопрос вывоза зерна с территории Украины и предложил провести переговоры с участием представителей Белоруссии, Украины и стран Балтии, передает Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко и Генсек ООН обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня, отдельно остановившись на вопросе вывоза зерна с территории Украины. Глава государства четко обозначил позицию по данной теме: Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны", - говорится в сообщении.Президент также выразил готовность оказать помощь по перевалке зерна белорусским железнодорожным транспортом, сообщает издание."Александр Лукашенко предложил Генеральному секретарю ООН за столом переговоров с участием представителей Беларуси, Украины и балтийских стран (готовых предоставить порты) урегулировать проблемы в обозначенном вопросе", - говорится в сообщении.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792880347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александр лукашенко, белоруссия, оон, украина, россия, антониу гуттереш