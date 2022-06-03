13:55 03.06.2022 (обновлено: 14:43 03.06.2022)
Лукашенко и генсек ООН обсудили вывоз зерна с Украины
Лукашенко и генсек ООН Гуттереш обсудили по телефону вопрос вывоза зерна с Украины
Пшеница в Киевской области. Архивное фото
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем вопрос вывоза зерна с территории Украины и предложил провести переговоры с участием представителей Белоруссии, Украины и стран Балтии, передает Telegram-канал "Пул Первого".
"Лукашенко и Генсек ООН обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня, отдельно остановившись на вопросе вывоза зерна с территории Украины. Глава государства четко обозначил позицию по данной теме: Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны", - говорится в сообщении.
Президент также выразил готовность оказать помощь по перевалке зерна белорусским железнодорожным транспортом, сообщает издание.
"Александр Лукашенко предложил Генеральному секретарю ООН за столом переговоров с участием представителей Беларуси, Украины и балтийских стран (готовых предоставить порты) урегулировать проблемы в обозначенном вопросе", - говорится в сообщении.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.