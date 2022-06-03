https://ria.ru/20220603/zerno-1792845509.html

В России готовы обеспечить вывоз зерна после разминирования портов

В России готовы обеспечить вывоз зерна после разминирования портов - РИА Новости, 03.06.2022

В России готовы обеспечить вывоз зерна после разминирования портов

Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна и сопровождать суда до международных вод Чёрного моря после разминирования Киевом акватории, заявила официальный РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:12

2022-06-03T12:12

2022-06-03T12:32

специальная военная операция на украине

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россия

украина

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азовское море

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна и сопровождать суда до международных вод Чёрного моря после разминирования Киевом акватории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия готова обеспечить условия для вывоза зерна из Одессы и других портов на Черном и Азовском морях... В случае разминирования акватории будем готовы обеспечить безопасный вывоз зерна, в том числе сопровождать транспортирующие его суда до международных вод Черного моря", - сказала она в ходе брифинга.Захарова подчеркнула, что Россия также готова поставлять свое зерно всем нуждающимся странам.

https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792755136.html

россия

украина

одесса

азовское море

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в мире, россия, украина, одесса, азовское море