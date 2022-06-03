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В России готовы обеспечить вывоз зерна после разминирования портов - РИА Новости, 03.06.2022
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В России готовы обеспечить вывоз зерна после разминирования портов
В России готовы обеспечить вывоз зерна после разминирования портов - РИА Новости, 03.06.2022
В России готовы обеспечить вывоз зерна после разминирования портов
Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна и сопровождать суда до международных вод Чёрного моря после разминирования Киевом акватории, заявила официальный РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:12
2022-06-03T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
одесса
азовское море
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна и сопровождать суда до международных вод Чёрного моря после разминирования Киевом акватории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия готова обеспечить условия для вывоза зерна из Одессы и других портов на Черном и Азовском морях... В случае разминирования акватории будем готовы обеспечить безопасный вывоз зерна, в том числе сопровождать транспортирующие его суда до международных вод Черного моря", - сказала она в ходе брифинга.Захарова подчеркнула, что Россия также готова поставлять свое зерно всем нуждающимся странам.
https://ria.ru/20220602/spetsoperatsiya-1792755136.html
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в мире, россия, украина, одесса, азовское море
12:12 03.06.2022 (обновлено: 12:32 03.06.2022)
 
В России готовы обеспечить вывоз зерна после разминирования портов

Захарова: Россия готова обеспечить вывоз зерна после разминирования Киевом акватории

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовые контейнеры в торговом порту
Грузовые контейнеры в торговом порту - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры в торговом порту. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна и сопровождать суда до международных вод Чёрного моря после разминирования Киевом акватории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия готова обеспечить условия для вывоза зерна из Одессы и других портов на Черном и Азовском морях... В случае разминирования акватории будем готовы обеспечить безопасный вывоз зерна, в том числе сопровождать транспортирующие его суда до международных вод Черного моря", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что Россия также готова поставлять свое зерно всем нуждающимся странам.
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