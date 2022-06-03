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В МЧС России рассказали о разборе завалов на территории ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/zavaly-1792777526.html
В МЧС России рассказали о разборе завалов на территории ДНР и ЛНР
В МЧС России рассказали о разборе завалов на территории ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022
В МЧС России рассказали о разборе завалов на территории ДНР и ЛНР
МЧС России продолжает аварийно-восстановительные работы на территории ДНР и ЛНР, проведен разбор завалов зданий на площади около 78 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T07:16
2022-06-03T07:16
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МЧС России продолжает аварийно-восстановительные работы на территории ДНР и ЛНР, проведен разбор завалов зданий на площади около 78 тысяч квадратных метров, сообщили в ведомстве.Кроме того, спасатели помогают перенести вещи, зарядить мобильные телефоны, при необходимости оказывают медицинскую помощь. На территорию Донбасса ежедневно подвозится вода, всего доставлено более 12 тысяч тонн питьевой и свыше 78 тысяч тонн технической воды."Сводными пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ обследовано более 158 гектаров, обнаружено и обезврежено порядка 28 тысяч взрывоопасных предметов", - добавляется в сообщении.Также отмечается, что МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям ДНР и ЛНР.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
07:16 03.06.2022
 
В МЧС России рассказали о разборе завалов на территории ДНР и ЛНР

Спасатели разобрали около 78 тысяч квадратных метров завалов на территории ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МЧС России продолжает аварийно-восстановительные работы на территории ДНР и ЛНР, проведен разбор завалов зданий на площади около 78 тысяч квадратных метров, сообщили в ведомстве.
"Спасатели МЧС России на территории ДНР, ЛНР продолжают аварийно-восстановительные работы. Проведен разбор завалов зданий на площади около 78 тысяч квадратных метров, вывезено порядка 87 тысяч кубических метров строительного мусора", - говорится в сообщении.
Кроме того, спасатели помогают перенести вещи, зарядить мобильные телефоны, при необходимости оказывают медицинскую помощь. На территорию Донбасса ежедневно подвозится вода, всего доставлено более 12 тысяч тонн питьевой и свыше 78 тысяч тонн технической воды.
"Сводными пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ обследовано более 158 гектаров, обнаружено и обезврежено порядка 28 тысяч взрывоопасных предметов", - добавляется в сообщении.
Также отмечается, что МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям ДНР и ЛНР.
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Вчера, 21:59Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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