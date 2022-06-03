https://ria.ru/20220603/zavaly-1792777526.html

В МЧС России рассказали о разборе завалов на территории ДНР и ЛНР

В МЧС России рассказали о разборе завалов на территории ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.06.2022

В МЧС России рассказали о разборе завалов на территории ДНР и ЛНР

МЧС России продолжает аварийно-восстановительные работы на территории ДНР и ЛНР, проведен разбор завалов зданий на площади около 78 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T07:16

2022-06-03T07:16

2022-06-03T07:16

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МЧС России продолжает аварийно-восстановительные работы на территории ДНР и ЛНР, проведен разбор завалов зданий на площади около 78 тысяч квадратных метров, сообщили в ведомстве.Кроме того, спасатели помогают перенести вещи, зарядить мобильные телефоны, при необходимости оказывают медицинскую помощь. На территорию Донбасса ежедневно подвозится вода, всего доставлено более 12 тысяч тонн питьевой и свыше 78 тысяч тонн технической воды."Сводными пиротехническими отрядами МЧС России продолжаются работы по разминированию объектов инфраструктуры и территорий. С начала работ обследовано более 158 гектаров, обнаружено и обезврежено порядка 28 тысяч взрывоопасных предметов", - добавляется в сообщении.Также отмечается, что МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220602/gumpomosch-1792752590.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире