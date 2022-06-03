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Путин: ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе - РИА Новости, 03.06.2022
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Путин: ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе
Путин: ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе - РИА Новости, 03.06.2022
Путин: ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе
Президент России Владимир Путин заявил, что вся ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе, цены поползли вверх, и РФ здесь абсолютно ни... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T21:05
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экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вся ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе, цены поползли вверх, и РФ здесь абсолютно ни при чём."Банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление, страховые компании перестали страховать соответствующие сделки, перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного, всё это привело к недоинвестированию в энергетический сектор мировой, а как результат повышение цен", - сказал Путин.Глава государства отметил, что европейцы не прислушались настоятельным просьбам РФ сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа в европейские страны."Многие ещё работают, но начали прикрывать, это имело своё негативное значение для европейского энергетического рынка. Цены поползли сразу наверх. Россия тут абсолютно ни при чём", - сказа Путин в эфире телеканала "Россия 24"
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"Цены поползли наверх" – Путин о том, к чему привела политика Запада в сфере энергетики
Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва.Кремль.Путин". В ходе беседы глава государства подчеркнул, что именно недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики привела к нынешнему кризису. Вся ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе, цены поползли вверх, и РФ здесь абсолютно ни при чем.
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экономика, цены на нефть, россия
21:05 03.06.2022 (обновлено: 22:07 03.06.2022)
 
Путин: ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе

Путин: ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вся ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе, цены поползли вверх, и РФ здесь абсолютно ни при чём.
"Банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление, страховые компании перестали страховать соответствующие сделки, перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного, всё это привело к недоинвестированию в энергетический сектор мировой, а как результат повышение цен", - сказал Путин.
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"Многие ещё работают, но начали прикрывать, это имело своё негативное значение для европейского энергетического рынка. Цены поползли сразу наверх. Россия тут абсолютно ни при чём", - сказа Путин в эфире телеканала "Россия 24"
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