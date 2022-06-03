https://ria.ru/20220603/zakonoproekt-1792927937.html

Минфин предложил блокировать счета при мошенничестве с картами

Минфин предложил блокировать счета при мошенничестве с картами - РИА Новости, 03.06.2022

Минфин предложил блокировать счета при мошенничестве с картами

Министерство финансов внесло в правительство законопроект об оперативном обмене информацией между Центробанком и МВД, что позволит блокировать все счета по... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:37

2022-06-03T15:37

2022-06-03T16:32

технологии

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

финансы

мошенники

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министерство финансов внесло в правительство законопроект об оперативном обмене информацией между Центробанком и МВД, что позволит блокировать все счета по уголовным делам о мошенничестве с банковскими картами. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В Минфине напомнили, что сейчас широко распространено мошенничество, когда люди добровольно передают преступникам личные данные: номера банковских карт, пароли от них и другие сведения, а те опустошают их счета. Оперативный обмен данными о всей цепочке транзакций позволит быстро обеспечивать правоохранительные органы необходимой информацией при возбуждении и расследовании уголовных дел, уверены в министерстве. Причем чем больше дел заведут, тем больше счетов заблокируют и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных денег."Отметим, что действующие сроки ответов банков на запросы МВД по хищениям составляют до 30 дней, что создает трудности с проведением срочных оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий", — заявили в ведомстве.Обмен данными предполагается производить с помощью технологической инфраструктуры ЦБ — автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ.По данным ЦБ, от действий мошенников ежегодно страдают сотни тысяч россиян: в прошлом году у клиентов российских банков украли 13,5 миллиарда рублей (а в 2020-м — 9,7 миллиарда). В подавляющем большинстве случаев преступники связываются с жертвами по телефону и используют методы социальной инженерии.

https://ria.ru/20220321/moshenniki-1779229680.html

https://ria.ru/20220407/moshennichestvo-1782205684.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), финансы, мошенники