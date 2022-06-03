https://ria.ru/20220603/zakonoproekt-1792927937.html
Минфин предложил блокировать счета при мошенничестве с картами
Минфин предложил блокировать счета при мошенничестве с картами - РИА Новости, 03.06.2022
Минфин предложил блокировать счета при мошенничестве с картами
Министерство финансов внесло в правительство законопроект об оперативном обмене информацией между Центробанком и МВД, что позволит блокировать все счета по... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:37
2022-06-03T15:37
2022-06-03T16:32
технологии
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
финансы
мошенники
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министерство финансов внесло в правительство законопроект об оперативном обмене информацией между Центробанком и МВД, что позволит блокировать все счета по уголовным делам о мошенничестве с банковскими картами. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В Минфине напомнили, что сейчас широко распространено мошенничество, когда люди добровольно передают преступникам личные данные: номера банковских карт, пароли от них и другие сведения, а те опустошают их счета. Оперативный обмен данными о всей цепочке транзакций позволит быстро обеспечивать правоохранительные органы необходимой информацией при возбуждении и расследовании уголовных дел, уверены в министерстве. Причем чем больше дел заведут, тем больше счетов заблокируют и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных денег."Отметим, что действующие сроки ответов банков на запросы МВД по хищениям составляют до 30 дней, что создает трудности с проведением срочных оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий", — заявили в ведомстве.Обмен данными предполагается производить с помощью технологической инфраструктуры ЦБ — автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ.По данным ЦБ, от действий мошенников ежегодно страдают сотни тысяч россиян: в прошлом году у клиентов российских банков украли 13,5 миллиарда рублей (а в 2020-м — 9,7 миллиарда). В подавляющем большинстве случаев преступники связываются с жертвами по телефону и используют методы социальной инженерии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), финансы, мошенники
15:37 03.06.2022 (обновлено: 16:32 03.06.2022)
Минфин предложил блокировать счета при мошенничестве с картами
Минфин подготовил законопроект о блокировке цепочек счетов при мошенничестве с картами
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Министерство финансов внесло
в правительство законопроект об оперативном обмене информацией между Центробанком и МВД, что позволит блокировать все счета по уголовным делам о мошенничестве с банковскими картами. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Это необходимо для раскрытия преступлений в сфере финансового мошенничества с использованием банковских карт. <…> Ожидается, что такие виды мошенничества потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов", — поясняется в релизе.
В Минфине
напомнили, что сейчас широко распространено мошенничество, когда люди добровольно передают преступникам личные данные: номера банковских карт, пароли от них и другие сведения, а те опустошают их счета.
Оперативный обмен данными о всей цепочке транзакций позволит быстро обеспечивать правоохранительные органы необходимой информацией при возбуждении и расследовании уголовных дел, уверены в министерстве. Причем чем больше дел заведут, тем больше счетов заблокируют и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных денег.
"Отметим, что действующие сроки ответов банков на запросы МВД по хищениям составляют до 30 дней, что создает трудности с проведением срочных оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий", — заявили в ведомстве.
Обмен данными предполагается производить с помощью технологической инфраструктуры ЦБ
— автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ.
По данным ЦБ, от действий мошенников ежегодно страдают сотни тысяч россиян: в прошлом году у клиентов российских банков украли 13,5 миллиарда рублей (а в 2020-м — 9,7 миллиарда). В подавляющем большинстве случаев преступники связываются с жертвами по телефону и используют методы социальной инженерии.