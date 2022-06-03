https://ria.ru/20220603/yuzhnayakoreya-1792848078.html

Южная Корея отменит карантин для непривитых туристов

Южная Корея отменит карантин для непривитых туристов - РИА Новости, 03.06.2022

Южная Корея отменит карантин для непривитых туристов

Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня, сообщает Telegram-канал АТОР. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:45

2022-06-03T12:45

2022-06-03T12:45

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня, сообщает Telegram-канал АТОР.Согласно новым правилам, невакцинированным путешественникам для въезда понадобится два ПЦР-теста — полученный не ранее чем за 48 часов до вылета и сделанный в течение 72 часов после прибытия в страну, а также электронное разрешение K-ETA.Кроме того, Южная Корея начнет постепенно отменять авиационные ограничения для международных рейсов, добавляют в ассоциации.С 1 апреля страна открыта для россиян. Прямых рейсов пока нет, добраться можно на самолетах иностранных перевозчиков с пересадкой в Ташкенте, Дубае, Стамбуле. Стоимость билетов стартует от 200 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в июне.

https://ria.ru/20220602/tunis-1792557913.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, южная корея, ташкент, дубай, стамбул, пцр-тест, туризм, авиабилеты, туристы