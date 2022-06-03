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Южная Корея отменит карантин для непривитых туристов - РИА Новости, 03.06.2022
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Туризм
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Южная Корея отменит карантин для непривитых туристов
Южная Корея отменит карантин для непривитых туристов - РИА Новости, 03.06.2022
Южная Корея отменит карантин для непривитых туристов
Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня, сообщает Telegram-канал АТОР. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:45
2022-06-03T12:45
туризм
новости - туризм
южная корея
ташкент
дубай
стамбул
пцр-тест
туризм
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня, сообщает Telegram-канал АТОР.Согласно новым правилам, невакцинированным путешественникам для въезда понадобится два ПЦР-теста — полученный не ранее чем за 48 часов до вылета и сделанный в течение 72 часов после прибытия в страну, а также электронное разрешение K-ETA.Кроме того, Южная Корея начнет постепенно отменять авиационные ограничения для международных рейсов, добавляют в ассоциации.С 1 апреля страна открыта для россиян. Прямых рейсов пока нет, добраться можно на самолетах иностранных перевозчиков с пересадкой в Ташкенте, Дубае, Стамбуле. Стоимость билетов стартует от 200 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в июне.
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новости - туризм, южная корея, ташкент, дубай, стамбул, пцр-тест, туризм, авиабилеты, туристы
12:45 03.06.2022
 
Южная Корея отменит карантин для непривитых туристов

Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня

© AP Photo / Ahn Young-joonПара катается на тандеме в парке в Сеуле, Южная Корея
Пара катается на тандеме в парке в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня, сообщает Telegram-канал АТОР.
Согласно новым правилам, невакцинированным путешественникам для въезда понадобится два ПЦР-теста — полученный не ранее чем за 48 часов до вылета и сделанный в течение 72 часов после прибытия в страну, а также электронное разрешение K-ETA.
Кроме того, Южная Корея начнет постепенно отменять авиационные ограничения для международных рейсов, добавляют в ассоциации.
С 1 апреля страна открыта для россиян. Прямых рейсов пока нет, добраться можно на самолетах иностранных перевозчиков с пересадкой в Ташкенте, Дубае, Стамбуле. Стоимость билетов стартует от 200 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в июне.
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