https://ria.ru/20220603/yuzhnayakoreya-1792848078.html
Южная Корея отменит карантин для непривитых туристов
Южная Корея отменит карантин для непривитых туристов - РИА Новости, 03.06.2022
Южная Корея отменит карантин для непривитых туристов
Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня, сообщает Telegram-канал АТОР. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:45
2022-06-03T12:45
2022-06-03T12:45
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня, сообщает Telegram-канал АТОР.Согласно новым правилам, невакцинированным путешественникам для въезда понадобится два ПЦР-теста — полученный не ранее чем за 48 часов до вылета и сделанный в течение 72 часов после прибытия в страну, а также электронное разрешение K-ETA.Кроме того, Южная Корея начнет постепенно отменять авиационные ограничения для международных рейсов, добавляют в ассоциации.С 1 апреля страна открыта для россиян. Прямых рейсов пока нет, добраться можно на самолетах иностранных перевозчиков с пересадкой в Ташкенте, Дубае, Стамбуле. Стоимость билетов стартует от 200 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в июне.
https://ria.ru/20220602/tunis-1792557913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, южная корея, ташкент, дубай, стамбул, пцр-тест, туризм, авиабилеты, туристы
Южная Корея отменит карантин для непривитых туристов
Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня, сообщает Telegram-канал АТОР.
Согласно новым правилам, невакцинированным путешественникам для въезда понадобится два ПЦР-теста — полученный не ранее чем за 48 часов до вылета и сделанный в течение 72 часов после прибытия в страну, а также электронное разрешение K-ETA.
Кроме того, Южная Корея начнет постепенно отменять авиационные ограничения для международных рейсов, добавляют в ассоциации.
С 1 апреля страна открыта для россиян. Прямых рейсов пока нет, добраться можно на самолетах иностранных перевозчиков с пересадкой в Ташкенте, Дубае, Стамбуле. Стоимость билетов стартует от 200 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в июне.