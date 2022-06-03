https://ria.ru/20220603/yanukovich-1792952751.html

На Украине разрешили досудебное расследование против Януковича

На Украине разрешили досудебное расследование против Януковича - РИА Новости, 03.06.2022

На Украине разрешили досудебное расследование против Януковича

Суд на Украине разрешил досудебное расследование в отношении экс-президента страны Виктора Януковича за подписание "Харьковских соглашений", сообщили в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:31

2022-06-03T16:31

2022-06-03T16:49

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николай азаров (политик)

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виктор янукович

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суд на Украине разрешил досудебное расследование в отношении экс-президента страны Виктора Януковича за подписание "Харьковских соглашений", сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины."При участии прокуроров офиса генерального прокурора Печерским районным судом г. Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Президента Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч.1 ст. 111 УК Украины)... По данным следствия, осуществляемого следователями Государственного Бюро Расследований, экс-президент Украины, в нарушение требований Конституции, 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и Севастополе", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины. Ранее решение о досудебном расследовании было принято и в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова также участвовавшего в подписании "Харьковских соглашений".В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.

https://ria.ru/20220531/azarov-1792121475.html

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харьков

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Кирилл Волков

в мире, николай азаров (политик), украина, харьков, россия, виктор янукович, генеральная прокуратура украины