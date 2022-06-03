Рейтинг@Mail.ru
На Украине разрешили досудебное расследование против Януковича - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/yanukovich-1792952751.html
На Украине разрешили досудебное расследование против Януковича
На Украине разрешили досудебное расследование против Януковича - РИА Новости, 03.06.2022
На Украине разрешили досудебное расследование против Януковича
Суд на Украине разрешил досудебное расследование в отношении экс-президента страны Виктора Януковича за подписание "Харьковских соглашений", сообщили в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:31
2022-06-03T16:49
в мире
николай азаров (политик)
украина
харьков
россия
виктор янукович
генеральная прокуратура украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155047/58/1550475857_0:68:3058:1788_1920x0_80_0_0_74d653e68e287a42363799802f109256.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суд на Украине разрешил досудебное расследование в отношении экс-президента страны Виктора Януковича за подписание "Харьковских соглашений", сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины."При участии прокуроров офиса генерального прокурора Печерским районным судом г. Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Президента Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч.1 ст. 111 УК Украины)... По данным следствия, осуществляемого следователями Государственного Бюро Расследований, экс-президент Украины, в нарушение требований Конституции, 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и Севастополе", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины. Ранее решение о досудебном расследовании было принято и в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова также участвовавшего в подписании "Харьковских соглашений".В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.
https://ria.ru/20220531/azarov-1792121475.html
украина
харьков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155047/58/1550475857_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_83acb31d7f7fa4611dd60a4014b65da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николай азаров (политик), украина, харьков, россия, виктор янукович, генеральная прокуратура украины
16:31 03.06.2022 (обновлено: 16:49 03.06.2022)
 
На Украине разрешили досудебное расследование против Януковича

Генпрокуратура Украины разрешила досудебное расследование против экс-президента Януковича

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суд на Украине разрешил досудебное расследование в отношении экс-президента страны Виктора Януковича за подписание "Харьковских соглашений", сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины.
"При участии прокуроров офиса генерального прокурора Печерским районным судом г. Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Президента Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч.1 ст. 111 УК Украины)... По данным следствия, осуществляемого следователями Государственного Бюро Расследований, экс-президент Украины, в нарушение требований Конституции, 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и Севастополе", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины. Ранее решение о досудебном расследовании было принято и в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова также участвовавшего в подписании "Харьковских соглашений".
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 17:41
На Украине будут заочно судить экс-премьера Азарова
 
В миреНиколай Азаров (политик)УкраинаХарьковРоссияВиктор ЯнуковичГенеральная прокуратура Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала