16:31 03.06.2022 (обновлено: 16:49 03.06.2022)
На Украине разрешили досудебное расследование против Януковича
Генпрокуратура Украины разрешила досудебное расследование против экс-президента Януковича
Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суд на Украине разрешил досудебное расследование в отношении экс-президента страны Виктора Януковича за подписание "Харьковских соглашений", сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины.
"При участии прокуроров офиса генерального прокурора Печерским районным судом г. Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Президента Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им государственной измены (ч.1 ст. 111 УК Украины)... По данным следствия, осуществляемого следователями Государственного Бюро Расследований, экс-президент Украины, в нарушение требований Конституции, 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и Севастополе", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины. Ранее решение о досудебном расследовании было принято и в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова также участвовавшего в подписании "Харьковских соглашений".
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов.
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