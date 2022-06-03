https://ria.ru/20220603/vyzov-1793059283.html

Вице-спикер парламента Армении заявил, что оппозиция приняла вызов властей

Вице-спикер парламента Армении заявил, что оппозиция приняла вызов властей - РИА Новости, 03.06.2022

Вице-спикер парламента Армении заявил, что оппозиция приняла вызов властей

Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян после стычек демонстрантов с полицией заявил, что оппозиция принимает вызов властей. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T22:46

2022-06-03T22:46

2022-06-03T22:46

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ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян после стычек демонстрантов с полицией заявил, что оппозиция принимает вызов властей.Стычки произошли в пятницу вечером. Есть пострадавшие.По его словам, в субботу в 18.00 мск состоится новый митинг оппозиции.При этом он заявил, что в ночь на субботу на площади Франции должны оставаться как можно больше людей.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220603/priznanie-1792775242.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, армения, франция, азербайджан