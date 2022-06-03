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Вице-спикер парламента Армении заявил, что оппозиция приняла вызов властей - РИА Новости, 03.06.2022
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Вице-спикер парламента Армении заявил, что оппозиция приняла вызов властей
Вице-спикер парламента Армении заявил, что оппозиция приняла вызов властей - РИА Новости, 03.06.2022
Вице-спикер парламента Армении заявил, что оппозиция приняла вызов властей
Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян после стычек демонстрантов с полицией заявил, что оппозиция принимает вызов властей. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T22:46
2022-06-03T22:46
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ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян после стычек демонстрантов с полицией заявил, что оппозиция принимает вызов властей.Стычки произошли в пятницу вечером. Есть пострадавшие.По его словам, в субботу в 18.00 мск состоится новый митинг оппозиции.При этом он заявил, что в ночь на субботу на площади Франции должны оставаться как можно больше людей.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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в мире, здоровье - общество, армения, франция, азербайджан
22:46 03.06.2022
 
Вице-спикер парламента Армении заявил, что оппозиция приняла вызов властей

Вице-спикер парламента Армении Сагателян: оппозиция приняла вызов властей

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции оппозиции у дома правительства в Ереване
Участники акции оппозиции у дома правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян после стычек демонстрантов с полицией заявил, что оппозиция принимает вызов властей.
Стычки произошли в пятницу вечером. Есть пострадавшие.
"Сегодня был водораздел. Мы принимаем твой вызов, мы готовы защитить нас и нашу страну", - сказал Сагателян, обращаясь к премьеру Николу Пашиняну.
По его словам, в субботу в 18.00 мск состоится новый митинг оппозиции.
При этом он заявил, что в ночь на субботу на площади Франции должны оставаться как можно больше людей.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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