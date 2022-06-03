Вице-спикер парламента Армении заявил, что оппозиция приняла вызов властей
Вице-спикер парламента Армении Сагателян: оппозиция приняла вызов властей
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции оппозиции у дома правительства в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
Участники акции оппозиции у дома правительства в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян после стычек демонстрантов с полицией заявил, что оппозиция принимает вызов властей.
Стычки произошли в пятницу вечером. Есть пострадавшие.
"Сегодня был водораздел. Мы принимаем твой вызов, мы готовы защитить нас и нашу страну", - сказал Сагателян, обращаясь к премьеру Николу Пашиняну.
По его словам, в субботу в 18.00 мск состоится новый митинг оппозиции.
При этом он заявил, что в ночь на субботу на площади Франции должны оставаться как можно больше людей.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.