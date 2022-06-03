https://ria.ru/20220603/vystavka-1792900407.html

Мультимедийная выставка о Петре I откроется на ВДНХ

Мультимедийная выставка о Петре I откроется на ВДНХ - РИА Новости, 03.06.2022

Мультимедийная выставка о Петре I откроется на ВДНХ

Мультимедийная выставка о Петре I, приуроченная к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора, откроется 10 июня в историческом парке... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:23

2022-06-03T14:23

2022-06-03T14:23

культура

россия

петр i

новости культуры

куда сходить

что посмотреть

вднх

выставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572759155_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_0ad5d380ea638d9c0a2cde8328cc378e.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мультимедийная выставка о Петре I, приуроченная к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора, откроется 10 июня в историческом парке на ВДНХ, сообщает пресс-служба проекта "Россия - моя история"."С 10 июня до конца сентября 2022 года в историческом парке "Россия - моя история" (ВДНХ, павильон 57) пройдет мультимедийная выставка-погружения "Петр Великий. Рождение империи", приуроченная к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора. Над ней почти год работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" совместно с ведущими историками России, специалистами по спецэффектам и компьютерной графике, моушн-дизайну и драматургии", — говорится в сообщении.Отмечается, что выставка создана в жанре иммерсивного спектакля-биографии."За 40 минут "путешествия" зрители изучат эпоху Петра I благодаря таким современным технологиям, как "живая", управляемая жестами графика, объемные декорации с поверхностным видеомэппингом, эффектный дизайн и застройка, где каждый зал наполнен большим количеством датчиков, позволяющих взаимодействовать с интерактивными инсталляциями", — добавляется в релизе.Экспозиция сформирована из декораций, макетов, реальных и цифровых предметов, художественного света и объемного звука. В 18 залах расположатся десять ключевых тематических зон выставки, раскрывающие пути развития России, которые некогда определил сам Петр I. В частности, развитие государственности, создание гражданского общества, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт.В ходе экскурсии посетителям будет предложено "принять вместе с героями экспозиции ряд непростых решений по пути от возникновения замыслов реформатора до рождения империи".

https://ria.ru/20220413/muzei-1782281531.html

https://ria.ru/20220530/usy-1791827439.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

россия, петр i, новости культуры, куда сходить , что посмотреть , вднх, выставки