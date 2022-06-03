https://ria.ru/20220603/vorobev-1792941108.html

Воробьев рассказал о лучших подмосковных практиках в здравоохранении

Воробьев рассказал о лучших подмосковных практиках в здравоохранении - РИА Новости, 03.06.2022

Воробьев рассказал о лучших подмосковных практиках в здравоохранении

Московская область продолжает модернизацию первичного звена здравоохранения, на которое в последние годы легла большая нагрузка, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:12

2022-06-03T16:12

2022-06-03T16:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

луховицы

здравоохранение

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Московская область продолжает модернизацию первичного звена здравоохранения, на которое в последние годы легла большая нагрузка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на Форуме решения социальных задач, организованном АСИ.Он выступил на пленарном заседании "Результаты национальной социальной инициативы: взгляд губернаторов", где рассказал о лучших подмосковных практиках в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки."Население растет, мы должны успевать оказывать медицинскую помощь всем. Все наши мероприятия позволяют, с одной стороны, искать и удерживать врачей, а с другой – делать медицинские услуги максимально удобными. Мы строим большие поликлиники, но важно также, что там работали высококвалифицированные врачи", - приводит пресс-служба облправительства слова Воробьева.Он напомнил, что в Подмосковье медики получают компенсацию за аренду жилья, а также земельные участки для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства. В службе скорой помощи введена IP-телефония, постепенно она появляется и в поликлиниках. Планируется ввести единый день приема для главврачей области. Активно внедряется телемедицина - в Подмосковье действуют 5 центров дистанционной расшифровки снимков. Кроме того, все онкоконсилиумы переведены в режим телемедицины.

https://ria.ru/20220603/kompensatsiya-1792889049.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), луховицы, здравоохранение