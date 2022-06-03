https://ria.ru/20220603/vorobev-1792941108.html
Воробьев рассказал о лучших подмосковных практиках в здравоохранении
Воробьев рассказал о лучших подмосковных практиках в здравоохранении - РИА Новости, 03.06.2022
Воробьев рассказал о лучших подмосковных практиках в здравоохранении
Московская область продолжает модернизацию первичного звена здравоохранения, на которое в последние годы легла большая нагрузка, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:12
2022-06-03T16:12
2022-06-03T16:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
луховицы
здравоохранение
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Московская область продолжает модернизацию первичного звена здравоохранения, на которое в последние годы легла большая нагрузка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на Форуме решения социальных задач, организованном АСИ.Он выступил на пленарном заседании "Результаты национальной социальной инициативы: взгляд губернаторов", где рассказал о лучших подмосковных практиках в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки."Население растет, мы должны успевать оказывать медицинскую помощь всем. Все наши мероприятия позволяют, с одной стороны, искать и удерживать врачей, а с другой – делать медицинские услуги максимально удобными. Мы строим большие поликлиники, но важно также, что там работали высококвалифицированные врачи", - приводит пресс-служба облправительства слова Воробьева.Он напомнил, что в Подмосковье медики получают компенсацию за аренду жилья, а также земельные участки для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства. В службе скорой помощи введена IP-телефония, постепенно она появляется и в поликлиниках. Планируется ввести единый день приема для главврачей области. Активно внедряется телемедицина - в Подмосковье действуют 5 центров дистанционной расшифровки снимков. Кроме того, все онкоконсилиумы переведены в режим телемедицины.
https://ria.ru/20220603/kompensatsiya-1792889049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), луховицы, здравоохранение
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Московская область продолжает модернизацию первичного звена здравоохранения, на которое в последние годы легла большая нагрузка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на Форуме решения социальных задач, организованном АСИ.
Он выступил на пленарном заседании "Результаты национальной социальной инициативы: взгляд губернаторов", где рассказал о лучших подмосковных практиках в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки.
"Население растет, мы должны успевать оказывать медицинскую помощь всем. Все наши мероприятия позволяют, с одной стороны, искать и удерживать врачей, а с другой – делать медицинские услуги максимально удобными. Мы строим большие поликлиники, но важно также, что там работали высококвалифицированные врачи", - приводит пресс-служба облправительства слова Воробьева.
Он напомнил, что в Подмосковье
медики получают компенсацию за аренду жилья, а также земельные участки для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства. В службе скорой помощи введена IP-телефония, постепенно она появляется и в поликлиниках. Планируется ввести единый день приема для главврачей области. Активно внедряется телемедицина - в Подмосковье действуют 5 центров дистанционной расшифровки снимков. Кроме того, все онкоконсилиумы переведены в режим телемедицины.
"В ковид у нас количество вызовов скорой помощи увеличилось с 6 до 14 тысяч на пике. Мы видели, что теряем звонки. Поэтому внедрили IP-телефонию – если, условно говоря, на базовой станции в Одинцове звонок занят, то он переходит на региональную станцию и дальше идет в работу. Что касается телемедицины, то если вы живете в отдаленной территории, например, в Луховицах или Серебряных Прудах – и вам поставили МРТ или КТ, то очень важно качественно прочитать результаты. Поэтому обязательно нужно второе мнение – у нас его можно получить в МОНИКИ и плюс еще 4 таких центра мы сделали", - пояснил глава Подмосковья.