https://ria.ru/20220603/vooruzhenie-1793031683.html

МИД России: Украина покупает оружие на средства от продажи сельхозпродукции

МИД России: Украина покупает оружие на средства от продажи сельхозпродукции - РИА Новости, 03.06.2022

МИД России: Украина покупает оружие на средства от продажи сельхозпродукции

В Москве полагают, что полученные от продажи украинской сельхозпродукции средства идут на оплату поставляемых в страну вооружений и военной техники, заявили в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T19:39

2022-06-03T19:39

2022-06-03T19:50

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брюссель

евросоюз

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Москве полагают, что полученные от продажи украинской сельхозпродукции средства идут на оплату поставляемых в страну вооружений и военной техники, заявили в пятницу в МИД России.В министерстве отметили, что по мере того, как Евросоюз активно нагнетает ситуацию вокруг продовольственного кризиса, "Брюссель объявил полномасштабную мобилизацию в целях оперативного вывоза в Евросоюз миллионов тонн украинского зерна"."До июля 2022 года Евросоюз намеревается вывезти в западном направлении около 20 миллионов тонн зерна. Для этого создаются транспортные коридоры, альтернативные заблокированному по вине самого Киева морскому пути. Предусмотрены оперативное направление к украинской границе дополнительных фур и грузовых вагонов для транспортировки зерна, барж, включение в железнодорожное расписание специальных слотов для составов с украинским зерном, на год отменяются таможенные пошлины на украинский экспорт. В огромных объемах вывозятся зерно, кукуруза, масличные культуры", - отметили в министерстве."Это не мешает Брюсселю самым циничным образом безосновательно обвинять Москву в "конфискации украинских" запасов зерна и сельхозтехники по методу продразвёрстки. Развернутая ЕС кампания по вывозу зерна с Украины не может не вызывать сомнений относительно конечного потребителя этой продукции и того, в каком объеме в итоге она поступит в третьи страны, в интересах которых якобы действует Брюссель. Есть веские основания полагать, что полученные от продажи сельхозпродукции средства идут на оплату поставляемых на Украину западных вооружений и военной техники", - говорится в опубликованном на сайте МИД документе.

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1793032004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, экономика, цены на нефть, москва, брюссель, евросоюз