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МИД России: Украина покупает оружие на средства от продажи сельхозпродукции - РИА Новости, 03.06.2022
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МИД России: Украина покупает оружие на средства от продажи сельхозпродукции
МИД России: Украина покупает оружие на средства от продажи сельхозпродукции - РИА Новости, 03.06.2022
МИД России: Украина покупает оружие на средства от продажи сельхозпродукции
В Москве полагают, что полученные от продажи украинской сельхозпродукции средства идут на оплату поставляемых в страну вооружений и военной техники, заявили в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:39
2022-06-03T19:50
в мире
украина
экономика
цены на нефть
москва
брюссель
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Москве полагают, что полученные от продажи украинской сельхозпродукции средства идут на оплату поставляемых в страну вооружений и военной техники, заявили в пятницу в МИД России.В министерстве отметили, что по мере того, как Евросоюз активно нагнетает ситуацию вокруг продовольственного кризиса, "Брюссель объявил полномасштабную мобилизацию в целях оперативного вывоза в Евросоюз миллионов тонн украинского зерна"."До июля 2022 года Евросоюз намеревается вывезти в западном направлении около 20 миллионов тонн зерна. Для этого создаются транспортные коридоры, альтернативные заблокированному по вине самого Киева морскому пути. Предусмотрены оперативное направление к украинской границе дополнительных фур и грузовых вагонов для транспортировки зерна, барж, включение в железнодорожное расписание специальных слотов для составов с украинским зерном, на год отменяются таможенные пошлины на украинский экспорт. В огромных объемах вывозятся зерно, кукуруза, масличные культуры", - отметили в министерстве."Это не мешает Брюсселю самым циничным образом безосновательно обвинять Москву в "конфискации украинских" запасов зерна и сельхозтехники по методу продразвёрстки. Развернутая ЕС кампания по вывозу зерна с Украины не может не вызывать сомнений относительно конечного потребителя этой продукции и того, в каком объеме в итоге она поступит в третьи страны, в интересах которых якобы действует Брюссель. Есть веские основания полагать, что полученные от продажи сельхозпродукции средства идут на оплату поставляемых на Украину западных вооружений и военной техники", - говорится в опубликованном на сайте МИД документе.
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в мире, украина, экономика, цены на нефть, москва, брюссель, евросоюз
19:39 03.06.2022 (обновлено: 19:50 03.06.2022)
 
МИД России: Украина покупает оружие на средства от продажи сельхозпродукции

МИД: средства от продажи украинской сельхозпродукции идут на оплату вооружения

© РИА Новости / Перейти в фотобанкТанк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области
Танк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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Танк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Москве полагают, что полученные от продажи украинской сельхозпродукции средства идут на оплату поставляемых в страну вооружений и военной техники, заявили в пятницу в МИД России.
В министерстве отметили, что по мере того, как Евросоюз активно нагнетает ситуацию вокруг продовольственного кризиса, "Брюссель объявил полномасштабную мобилизацию в целях оперативного вывоза в Евросоюз миллионов тонн украинского зерна".
"До июля 2022 года Евросоюз намеревается вывезти в западном направлении около 20 миллионов тонн зерна. Для этого создаются транспортные коридоры, альтернативные заблокированному по вине самого Киева морскому пути. Предусмотрены оперативное направление к украинской границе дополнительных фур и грузовых вагонов для транспортировки зерна, барж, включение в железнодорожное расписание специальных слотов для составов с украинским зерном, на год отменяются таможенные пошлины на украинский экспорт. В огромных объемах вывозятся зерно, кукуруза, масличные культуры", - отметили в министерстве.
"Это не мешает Брюсселю самым циничным образом безосновательно обвинять Москву в "конфискации украинских" запасов зерна и сельхозтехники по методу продразвёрстки. Развернутая ЕС кампания по вывозу зерна с Украины не может не вызывать сомнений относительно конечного потребителя этой продукции и того, в каком объеме в итоге она поступит в третьи страны, в интересах которых якобы действует Брюссель. Есть веские основания полагать, что полученные от продажи сельхозпродукции средства идут на оплату поставляемых на Украину западных вооружений и военной техники", - говорится в опубликованном на сайте МИД документе.
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