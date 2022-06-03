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Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Воложа

Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Воложа - РИА Новости, 03.06.2022

Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Воложа

Сооснователь и гендиректор Yandex N.V. Аркадий Волож внесен в списки персональных санкций Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:08

2022-06-03T16:08

2022-06-03T16:26

аркадий волож

санкции

санкции в отношении россии

украина

россия

яндекс

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Сооснователь и гендиректор Yandex N.V. Аркадий Волож внесен в списки персональных санкций Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из документов, опубликованных в пятницу в официальном журнале ЕС."Он поддерживает материально или финансово правительство Российской Федерации и ответственен за поддержку действий или политики, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", - говорится в мотивировочной части документа.

https://ria.ru/20220506/yandeks-1787237023.html

украина

россия

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Владимир Лаврентьев

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