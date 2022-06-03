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Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Воложа - РИА Новости, 03.06.2022
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Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Воложа
Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Воложа - РИА Новости, 03.06.2022
Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Воложа
Сооснователь и гендиректор Yandex N.V. Аркадий Волож внесен в списки персональных санкций Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:08
2022-06-03T16:26
аркадий волож
санкции
санкции в отношении россии
украина
россия
яндекс
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Сооснователь и гендиректор Yandex N.V. Аркадий Волож внесен в списки персональных санкций Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из документов, опубликованных в пятницу в официальном журнале ЕС."Он поддерживает материально или финансово правительство Российской Федерации и ответственен за поддержку действий или политики, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", - говорится в мотивировочной части документа.
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аркадий волож, санкции, санкции в отношении россии, украина, россия, яндекс, евросоюз
16:08 03.06.2022 (обновлено: 16:26 03.06.2022)
 
Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Воложа

Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож
Генеральный директор группы компаний Яндекс Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Сооснователь и гендиректор Yandex N.V. Аркадий Волож внесен в списки персональных санкций Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из документов, опубликованных в пятницу в официальном журнале ЕС.
"Он поддерживает материально или финансово правительство Российской Федерации и ответственен за поддержку действий или политики, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", - говорится в мотивировочной части документа.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:50
"Яндекс" в Финляндии находится под контролем властей, сообщили СМИ
 
Аркадий ВоложСанкцииСанкции в отношении РоссииУкраинаРоссияЯндексЕвросоюз
 
 
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