https://ria.ru/20220603/volozh-1792940824.html
Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Воложа
Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Воложа - РИА Новости, 03.06.2022
Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Воложа
Сооснователь и гендиректор Yandex N.V. Аркадий Волож внесен в списки персональных санкций Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:08
2022-06-03T16:08
2022-06-03T16:26
аркадий волож
санкции
санкции в отношении россии
украина
россия
яндекс
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/22/1561152214_0:0:2668:1501_1920x0_80_0_0_caf7e8e10fa7cbefe296ba6924d39ad2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Сооснователь и гендиректор Yandex N.V. Аркадий Волож внесен в списки персональных санкций Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из документов, опубликованных в пятницу в официальном журнале ЕС."Он поддерживает материально или финансово правительство Российской Федерации и ответственен за поддержку действий или политики, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", - говорится в мотивировочной части документа.
https://ria.ru/20220506/yandeks-1787237023.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/22/1561152214_67:0:2668:1951_1920x0_80_0_0_2fb7992ff1fdf3eea4e1372cd2ae31d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аркадий волож, санкции, санкции в отношении россии, украина, россия, яндекс, евросоюз
16:08 03.06.2022 (обновлено: 16:26 03.06.2022)
Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Воложа
Евросоюз внес в санкционный список сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа