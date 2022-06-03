https://ria.ru/20220603/vetryanka-1792771151.html

В Роспотребнадзоре объяснили, есть ли связь между ветрянкой и оспой обезьян

В Роспотребнадзоре объяснили, есть ли связь между ветрянкой и оспой обезьян - РИА Новости, 03.06.2022

В Роспотребнадзоре объяснили, есть ли связь между ветрянкой и оспой обезьян

Оспа обезьян и ветряная оспа принципиально различные заболевания и не формируют перекрестного иммунитета, поэтому у переболевших ветрянкой нет защиты от оспы... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T03:26

2022-06-03T03:26

2022-06-03T03:26

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

оспа обезьян

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Оспа обезьян и ветряная оспа принципиально различные заболевания и не формируют перекрестного иммунитета, поэтому у переболевших ветрянкой нет защиты от оспы обезьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, а ветрянка – к герпесвирусам, эти заболевания принципиально различны и не формируют перекрестного иммунитета, пояснили в пресс-службе.Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для купирования возможности завоза и распространения оспы обезьян на территории России, подчеркнули в ведомстве.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.Более 640 случаев заражения оспой обезьян среди людей зарегистрировано в 26 странах к началу июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/onischenko-1792563771.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян