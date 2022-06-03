https://ria.ru/20220603/vetryanka-1792771151.html
В Роспотребнадзоре объяснили, есть ли связь между ветрянкой и оспой обезьян
В Роспотребнадзоре объяснили, есть ли связь между ветрянкой и оспой обезьян - РИА Новости, 03.06.2022
В Роспотребнадзоре объяснили, есть ли связь между ветрянкой и оспой обезьян
Оспа обезьян и ветряная оспа принципиально различные заболевания и не формируют перекрестного иммунитета, поэтому у переболевших ветрянкой нет защиты от оспы... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T03:26
2022-06-03T03:26
2022-06-03T03:26
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
оспа обезьян
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Оспа обезьян и ветряная оспа принципиально различные заболевания и не формируют перекрестного иммунитета, поэтому у переболевших ветрянкой нет защиты от оспы обезьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, а ветрянка – к герпесвирусам, эти заболевания принципиально различны и не формируют перекрестного иммунитета, пояснили в пресс-службе.Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для купирования возможности завоза и распространения оспы обезьян на территории России, подчеркнули в ведомстве.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.Более 640 случаев заражения оспой обезьян среди людей зарегистрировано в 26 странах к началу июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), оспа обезьян
В Роспотребнадзоре объяснили, есть ли связь между ветрянкой и оспой обезьян
Роспотребнадзор: у переболевших ветрянкой нет иммунитета против оспы обезьян
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Оспа обезьян и ветряная оспа принципиально различные заболевания и не формируют перекрестного иммунитета, поэтому у переболевших ветрянкой нет защиты от оспы обезьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"У переболевших ветрянкой не формируется иммунная защита от оспы обезьян. Тот факт, что человек в прошлом перенес ветряную оспу, не оказывает значимого влияния на тяжесть течения оспы обезьян", - говорится в сообщении.
Оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, а ветрянка – к герпесвирусам, эти заболевания принципиально различны и не формируют перекрестного иммунитета, пояснили в пресс-службе.
Роспотребнадзор
предпринимает все необходимые меры для купирования возможности завоза и распространения оспы обезьян на территории России
, подчеркнули в ведомстве.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Более 640 случаев заражения оспой обезьян среди людей зарегистрировано в 26 странах к началу июня.