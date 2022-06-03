https://ria.ru/20220603/velikobritaniya-1792904114.html

Минобороны Великобритании провалило программу поставок новых бронемашин

Минобороны Великобритании провалило программу поставок новых бронемашин - РИА Новости, 03.06.2022

Минобороны Великобритании провалило программу поставок новых бронемашин

Министерство обороны Великобритании допустило серьезные ошибки в программе оснащения армии новыми боевыми машинами, это угрожает национальной безопасности,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:33

2022-06-03T14:33

2022-06-03T14:33

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великобритания

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании допустило серьезные ошибки в программе оснащения армии новыми боевыми машинами, это угрожает национальной безопасности, говорится в официальном отчёте Комитета по государственным счетам (PAC), опубликованном в пятницу на сайте парламента."Министерство обороны допустило серьёзные ошибки на этапе планирования и запуска этого проекта. Программа по созданию бронированных машин Ajax имела серьезные недостатки еще на этапе создания, и в настоящее время мы сомневаемся, что можно исправить ситуацию, учитывая ограниченный объем средств и существующие торговые соглашения", – заявила председатель PAC Мэг Хиллер.Многочисленные неудачи ставят под угрозу безопасность военнослужащих, а также их способность защищать страну и выполнять обязательства в рамках НАТО, добавила она.Программа по оснащению ВС бронированными машинами семейства Ajax была запущена в 2010 году с целью "улучшить потенциал вооруженных сил в области наблюдения и ведения разведки". Министерство обороны подписало контракт с компанией General Dynamics Land Systems UK на создание и производство 589 боевых машин, которые должны были поступить на вооружение ещё в 2017 году. Сумма контракта составила 5,5 миллиарда фунтов стерлингов.По состоянию на декабрь 2021 года министерство получило 26 бронемашин, за которые заплатило 3,2 миллиарда фунтов стерлингов. Однако первые испытания показали, что они непригодны для боевого применения из-за проблем с вибрацией и шумом во время движения, после чего несколько военнослужащих были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Дальнейшие испытания с участием армейских экипажей были приостановлены на неопределенное время, пока компания-разработчик не найдет способ устранения возникших технических неполадок.Программа отстает от графика более, чем на год. Постоянные задержки ставят под угрозу планы министерства по переоснащению армии. Это также означает, что вооруженным силам придется продолжить использовать устаревшую технику, отмечают авторы доклада.

https://ria.ru/20220603/velikobritaniya-1792746124.html

https://ria.ru/20220602/velikobritaniya-1792452236.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, нато, великобритания