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ВКС за сутки поразили 21 район сосредоточения сил и техники ВСУ

ВКС за сутки поразили 21 район сосредоточения сил и техники ВСУ - РИА Новости, 03.06.2022

ВКС за сутки поразили 21 район сосредоточения сил и техники ВСУ

ВКС РФ ударами высокоточных ракет за сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:45

2022-06-03T11:45

2022-06-03T11:48

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВКС РФ ударами высокоточных ракет за сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков