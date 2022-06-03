https://ria.ru/20220603/ukraina-1792832462.html
ВКС за сутки поразили 21 район сосредоточения сил и техники ВСУ
ВКС за сутки поразили 21 район сосредоточения сил и техники ВСУ - РИА Новости, 03.06.2022
ВКС за сутки поразили 21 район сосредоточения сил и техники ВСУ
ВКС РФ ударами высокоточных ракет за сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:45
2022-06-03T11:45
2022-06-03T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВКС РФ ударами высокоточных ракет за сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:45 03.06.2022 (обновлено: 11:48 03.06.2022)
ВКС за сутки поразили 21 район сосредоточения сил и техники ВСУ
Минобороны: ВКС за сутки поразили 21 район сосредоточения сил и техники ВСУ