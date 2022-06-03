00:33 03.06.2022 (обновлено: 00:39 03.06.2022)
Медведев объяснил, могла ли Россия обойтись без спецоперации
Медведев: Россия с определенного периода не могла обойтись без спецоперации на Украине
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия с определенного периода не могла обойтись без проведения спецоперации на Украине, хотя мирный вариант развития событий был возможен, но деструктивная позиция НАТО не позволила странам договориться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Скажу коротко сначала: с определенного периода – нет, не могла. До поры до времени мирный вариант развития событий, безусловно, был возможен", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.
Он напомнил о событиях 2014 года и минских соглашениях, которые так и остались на бумаге.
"Огромную роль в том, что этого не случилось, сыграли те, кто, по сути, навязал свою точку зрения Украине. Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс. Если бы не его деструктивная позиция, то можно было договориться", - добавил Медведев.
Кроме того, по его словам, Россию не могло не беспокоить расширение НАТО, и даже тогда Москва направила Вашингтону предложения насчет гарантий безопасности, ответа так и не было.
"Но мы с вами понимаем, для нас это прямая и явная угроза. Наличие иностранных баз, баз НАТО на границах с РФ, где были бы размещены ударные ракетные системы, – это просто полный переворот вопросов безопасности. Это создало бы нам абсолютно неприемлемый характер угроз. Мы об этом тоже неоднократно говорили. Может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие. Ну, слушайте, в таких условиях наша страна должна была обеспечить себе необходимый уровень безопасности. Именно поэтому президентом страны было принято решение о проведении специальной военной операции", - пояснил он.