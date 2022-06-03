Рейтинг@Mail.ru
Медведев объяснил, могла ли Россия обойтись без спецоперации - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792764413.html
Медведев объяснил, могла ли Россия обойтись без спецоперации
Медведев объяснил, могла ли Россия обойтись без спецоперации - РИА Новости, 03.06.2022
Медведев объяснил, могла ли Россия обойтись без спецоперации
Россия с определенного периода не могла обойтись без проведения спецоперации на Украине, хотя мирный вариант развития событий был возможен, но деструктивная... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T00:33
2022-06-03T00:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
нато
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014382_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_1627ac71427624a1869d9b220e709473.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия с определенного периода не могла обойтись без проведения спецоперации на Украине, хотя мирный вариант развития событий был возможен, но деструктивная позиция НАТО не позволила странам договориться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Скажу коротко сначала: с определенного периода – нет, не могла. До поры до времени мирный вариант развития событий, безусловно, был возможен", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.Он напомнил о событиях 2014 года и минских соглашениях, которые так и остались на бумаге.Кроме того, по его словам, Россию не могло не беспокоить расширение НАТО, и даже тогда Москва направила Вашингтону предложения насчет гарантий безопасности, ответа так и не было."Но мы с вами понимаем, для нас это прямая и явная угроза. Наличие иностранных баз, баз НАТО на границах с РФ, где были бы размещены ударные ракетные системы, – это просто полный переворот вопросов безопасности. Это создало бы нам абсолютно неприемлемый характер угроз. Мы об этом тоже неоднократно говорили. Может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие. Ну, слушайте, в таких условиях наша страна должна была обеспечить себе необходимый уровень безопасности. Именно поэтому президентом страны было принято решение о проведении специальной военной операции", - пояснил он.
https://ria.ru/20220602/kompromissy-1792495182.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014382_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_47a7097a7b7ce3a9d56c017598f3a069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, нато, в мире, сша
00:33 03.06.2022 (обновлено: 00:39 03.06.2022)
 
Медведев объяснил, могла ли Россия обойтись без спецоперации

Медведев: Россия с определенного периода не могла обойтись без спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия с определенного периода не могла обойтись без проведения спецоперации на Украине, хотя мирный вариант развития событий был возможен, но деструктивная позиция НАТО не позволила странам договориться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Скажу коротко сначала: с определенного периода – нет, не могла. До поры до времени мирный вариант развития событий, безусловно, был возможен", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.
Он напомнил о событиях 2014 года и минских соглашениях, которые так и остались на бумаге.
"Огромную роль в том, что этого не случилось, сыграли те, кто, по сути, навязал свою точку зрения Украине. Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс. Если бы не его деструктивная позиция, то можно было договориться", - добавил Медведев.
Кроме того, по его словам, Россию не могло не беспокоить расширение НАТО, и даже тогда Москва направила Вашингтону предложения насчет гарантий безопасности, ответа так и не было.
"Но мы с вами понимаем, для нас это прямая и явная угроза. Наличие иностранных баз, баз НАТО на границах с РФ, где были бы размещены ударные ракетные системы, – это просто полный переворот вопросов безопасности. Это создало бы нам абсолютно неприемлемый характер угроз. Мы об этом тоже неоднократно говорили. Может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие. Ну, слушайте, в таких условиях наша страна должна была обеспечить себе необходимый уровень безопасности. Именно поэтому президентом страны было принято решение о проведении специальной военной операции", - пояснил он.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 00:06
В МИД России заявили, что возможности компромиссов с США свелись к минимуму
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНАТОВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала