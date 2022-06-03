https://ria.ru/20220603/ukraina-1792764413.html

Медведев объяснил, могла ли Россия обойтись без спецоперации

Медведев объяснил, могла ли Россия обойтись без спецоперации - РИА Новости, 03.06.2022

Медведев объяснил, могла ли Россия обойтись без спецоперации

Россия с определенного периода не могла обойтись без проведения спецоперации на Украине, хотя мирный вариант развития событий был возможен, но деструктивная... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T00:33

2022-06-03T00:33

2022-06-03T00:39

специальная военная операция на украине

россия

украина

нато

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сша

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия с определенного периода не могла обойтись без проведения спецоперации на Украине, хотя мирный вариант развития событий был возможен, но деструктивная позиция НАТО не позволила странам договориться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Скажу коротко сначала: с определенного периода – нет, не могла. До поры до времени мирный вариант развития событий, безусловно, был возможен", - сказал Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.Он напомнил о событиях 2014 года и минских соглашениях, которые так и остались на бумаге.Кроме того, по его словам, Россию не могло не беспокоить расширение НАТО, и даже тогда Москва направила Вашингтону предложения насчет гарантий безопасности, ответа так и не было."Но мы с вами понимаем, для нас это прямая и явная угроза. Наличие иностранных баз, баз НАТО на границах с РФ, где были бы размещены ударные ракетные системы, – это просто полный переворот вопросов безопасности. Это создало бы нам абсолютно неприемлемый характер угроз. Мы об этом тоже неоднократно говорили. Может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие. Ну, слушайте, в таких условиях наша страна должна была обеспечить себе необходимый уровень безопасности. Именно поэтому президентом страны было принято решение о проведении специальной военной операции", - пояснил он.

https://ria.ru/20220602/kompromissy-1792495182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, нато, в мире, сша