https://ria.ru/20220603/ukraina-1792688723.html

Шаг вперед, два назад: Европа отдаляется от Украины

Шаг вперед, два назад: Европа отдаляется от Украины - РИА Новости, 03.06.2022

Шаг вперед, два назад: Европа отдаляется от Украины

Украинские власти настаивают на немедленном присоединении к Евросоюзу. Главный аргумент: в противостоянии с Россией они защищают всю европейскую цивилизацию. В... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:00

2022-06-03T08:00

2022-06-03T08:04

марио драги

украина

евросоюз

нато

германия

челси (мол.)

киев

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792705611_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_3820ee9d2eaf7e5bb9005eb1c0664fbf.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Елена Попова. Украинские власти настаивают на немедленном присоединении к Евросоюзу. Главный аргумент: в противостоянии с Россией они защищают всю европейскую цивилизацию. В ЕС такой спешке не рады и просят Киев не торопиться с формальностями. Заседание по этому вопросу состоится уже в июне, но между ключевыми лидерами по-прежнему нет единства. Кто в Европе настроен против Украины, разбиралось РИА Новости.Поддерживают все, но не совсемПремьер-министр Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные государства Европейского союза против присвоения Украине статуса кандидата. "Сейчас это не предвидится из-за оппозиции ряда стран", — пояснил глава правительства, отметив, что сам выступает за принятие республики в ЕС.На слова итальянского премьера обратили внимание в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала позицию европейских политиков "подлостью". "Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили: "Теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к заветной цели, которую мы вам же навязали, — этой самой евроинтеграции", — сказала она.Сам Зеленский признавал, что некоторые государства ЕС "немного скептически относятся" к шансам Украины на быстрое получение статуса кандидата. "А так, в принципе, все публично положительно относятся. Ну почти все", — сообщил он, добавив, что усиленно работает над тем, чтобы склонить сомневающихся на свою сторону.Процедура вступления в ЕС состоит из нескольких этапов и часто растягивается на годы. Например, Хорватии понадобилось десять лет. А Турция подала соответствующее заявление в 1987-м. Чтобы получить статус кандидата, необходимо единогласное решение стран Евросоюза. Заседание по украинскому вопросу ожидается в июне, но Киев пока не смог заручиться поддержкой всех членов.Скорое вступление Украины в Евросоюз поддерживают Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения. Открытое письмо с просьбой принять Киев по ускоренной процедуре опубликовали на сайте польского президента Анджея Дуды.Против высказываются Греция и Кипр. Там считают, что государства Западных Балкан сделали более существенные шаги для вступления, но к ним нет особого отношения. В регион входит шесть стран и территорий: Албания, Босния и Герцеговина (БиГ), частично признанная Республика Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория. Брюссель еще в 2003-м заявил, что все они могут стать частью ЕС, но с тех пор мало что изменилось.Скажи мне, кто твой другИталия — крупнейшая страна ЕС как по населению, так и по размеру экономики. Первое и второе место занимают Германия и Франция. Судя по словам Драги, именно они не поддерживают ускоренное вступление Украины в свои ряды.Лидеры этих стран осудили российскую спецоперацию, но в Киеве их часто критикуют за недостаточную помощь: президента Франции Эммануэля Макрона — за двуличную позицию по вопросу вступления Украины в ЕС, а канцлера Германии Олафа Шольца — за неудачи украинской армии в Донбассе.В частности, немецкое правительство больше месяца блокирует поставки боевых машин пехоты Marder, хотя концерн Rheinmetall уже заявил, что готов передать Киеву более сотни бронемашин. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович даже опубликовал видео, где, держа в руке картошку фри с баварскими сосисками, обратился к Шольцу: "Тут Украина пополняет ваш немецкий бюджет. А где наше оружие?"В итоге Германия согласилась направить наземные системы противовоздушной обороны с ракетами IRIS-T. А также 12 "самых современных самоходных гаубиц в мире" и системы залпового огня.Претензии Киева оправданны. Лидеры Франции, Германии и Италии не подерживают стремление Украины добиться решительной победы над Россией, склоняя к уступкам и переговорам. Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони сказал: "Европа должна объединить усилия и выдвинуть мирное предложение, чтобы убедить украинцев принять требования Путина".Одновременно с этим итальянские власти предложили план урегулирования конфликта. Он состоит из нескольких шагов, среди которых прекращение огня, отказ Киева от членства в НАТО. А "спорные территории" получают полную автономию с правом самостоятельного обеспечения безопасности, но суверенитет над ними будет у Украины."Я перейду на мат. Я страшно злой. Пошли бы вы с такими предложениями *** (к черту. — Прим. ред.) — немножко поторговать украинской территорией. Совсем офигели", — возмутился Арестович.С начала конфликта суммарно страны ЕС отправили Киеву 12,8 миллиарда евро. Для сравнения: футбольную команду "Челси", пусть и одну из самых дорогих, продали за четыре с половиной.Самую существенную поддержку оказала Польша — 2,3 миллиарда евро, еще 2,1 — Великобритания, чуть меньше двух — Канада. Германия в списке только на четвертом месте (1,9), за ней Франция (около 400 миллионов) и на девятом месте Италия (100 миллионов). На этом фоне помощь США выглядит гораздо убедительнее — 10,3 миллиарда евро. И Вашингтон готовится передать вооружений еще на 40 миллиардов долларов.Киев кусает руку по локотьУ каждой из ключевых стран Европы есть собственные причины для нежелания видеть Украину в ЕС, указывает политолог Сергей Марков. Франция и так перенаселена мигрантами из Северной Африки, что раздражает местное население. Если к этому добавить украинских переселенцев, чаша терпения граждан может переполниться, и их симпатии перейдут лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. "Это будет катастрофа для Французской Республики", — считает эксперт.По его словам, правительство Германии чувствует ответственность за экономику всего Евросоюза. Там понимают, что Киев не соответствует нормам ЕС, поскольку в стране нет демократии, а власти поддерживают репрессивную политику. "Украине понадобятся десятилетия, чтобы приблизиться к европейским стандартам. До этого остальным придется тратить на страну огромные деньги, забирая их у других областей", — говорит Марков.Что касается Италии, то там прочны пророссийские настроения. Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини даже планирует поездку в Москву в ближайшие дни для налаживания мирного диалога. "Таким образом, у всех специфические позиции, но есть и общее понимание, что Украина не соответствует формату ЕС. И ее включение потребует огромных финансовых затрат", — заключает политолог.По словам замминистра Института стран СНГ Владимира Жарихина, Зеленский прекрасно осознает, что в мирное время членство в ЕС Украине не светит, поэтому пытается по максимуму воспользоваться ситуацией. При этом энтузиазм в самой Европе стремительно падает: "Вопрос вступления Украины чисто пиаровское решение. Сейчас ажиотаж схлынул, и шансов на членство как не было, так и нет".Финансовая помощь Евросоюза Киеву также не может быть безграничной. На это влияет и отношение украинского руководства, которое постоянно требует "безусловных" денег. А за каждый лишний евро могут спросить как в оппозиции, так и в обществе. "Сейчас поддержка Украины у европейцев сходит на нет, и этому способствует беспринципное и наглое поведение украинских властей, особенно по отношению к Германии", — поясняет Жарихин.Эксперты сходятся во мнении, что Евросоюз примет решение не в пользу Украины. Но даже если страна и получит статус кандидата, то, скорее всего, пойдет по пути Турции, которая претендует на полноценное членство уже более 30 лет.

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

украина

германия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марио драги, украина, евросоюз, нато, германия, челси (мол.), киев, мария захарова, в мире, виктор янукович, владимир зеленский