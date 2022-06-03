https://ria.ru/20220603/udobreniya-1793061481.html
Мир может столкнуться с проблемой, если не получит удобрения, считают в ООН
Мир может столкнуться с проблемой, если не получит удобрения, считают в ООН - РИА Новости, 03.06.2022
Мир может столкнуться с проблемой, если не получит удобрения, считают в ООН
Мир вскоре может столкнуться с серьезной проблемой, если не получит удобрения от основных стран-экспортеров, заявил главный экономист Продовольственной и... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T23:11
2022-06-03T23:11
2022-06-03T23:11
экономика
цены на нефть
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564109473_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f203052db0f62f7a5e1cde2e69770b97.jpg
ООН, 3 июн – РИА Новости. Мир вскоре может столкнуться с серьезной проблемой, если не получит удобрения от основных стран-экспортеров, заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Максимо Тореро."Если в следующие месяц-два мы не сможем получить удобрения от ключевых стран-экспортеров, мы столкнемся с существенными вызовами", - сказал Тореро на брифинге, имея в виду Россию и Белоруссию.
https://ria.ru/20220603/tseny-1793039684.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564109473_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc8da2afda6baabb20f39441be191188.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, белоруссия
Мир может столкнуться с проблемой, если не получит удобрения, считают в ООН
Экономист ФАО Тореро: мир столкнется с проблемой, если не получит удобрения от экспортеров