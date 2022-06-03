https://ria.ru/20220603/udobreniya-1793061481.html

Мир может столкнуться с проблемой, если не получит удобрения, считают в ООН

Мир может столкнуться с проблемой, если не получит удобрения, считают в ООН - РИА Новости, 03.06.2022

Мир может столкнуться с проблемой, если не получит удобрения, считают в ООН

Мир вскоре может столкнуться с серьезной проблемой, если не получит удобрения от основных стран-экспортеров, заявил главный экономист Продовольственной и... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T23:11

2022-06-03T23:11

2022-06-03T23:11

экономика

цены на нефть

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564109473_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f203052db0f62f7a5e1cde2e69770b97.jpg

ООН, 3 июн – РИА Новости. Мир вскоре может столкнуться с серьезной проблемой, если не получит удобрения от основных стран-экспортеров, заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Максимо Тореро."Если в следующие месяц-два мы не сможем получить удобрения от ключевых стран-экспортеров, мы столкнемся с существенными вызовами", - сказал Тореро на брифинге, имея в виду Россию и Белоруссию.

https://ria.ru/20220603/tseny-1793039684.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, белоруссия