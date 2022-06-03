Рейтинг@Mail.ru
Мир может столкнуться с проблемой, если не получит удобрения, считают в ООН - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/udobreniya-1793061481.html
Мир может столкнуться с проблемой, если не получит удобрения, считают в ООН
Мир может столкнуться с проблемой, если не получит удобрения, считают в ООН - РИА Новости, 03.06.2022
Мир может столкнуться с проблемой, если не получит удобрения, считают в ООН
Мир вскоре может столкнуться с серьезной проблемой, если не получит удобрения от основных стран-экспортеров, заявил главный экономист Продовольственной и... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T23:11
2022-06-03T23:11
экономика
цены на нефть
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564109473_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f203052db0f62f7a5e1cde2e69770b97.jpg
ООН, 3 июн – РИА Новости. Мир вскоре может столкнуться с серьезной проблемой, если не получит удобрения от основных стран-экспортеров, заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Максимо Тореро."Если в следующие месяц-два мы не сможем получить удобрения от ключевых стран-экспортеров, мы столкнемся с существенными вызовами", - сказал Тореро на брифинге, имея в виду Россию и Белоруссию.
https://ria.ru/20220603/tseny-1793039684.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564109473_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc8da2afda6baabb20f39441be191188.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, белоруссия
23:11 03.06.2022
 
Мир может столкнуться с проблемой, если не получит удобрения, считают в ООН

Экономист ФАО Тореро: мир столкнется с проблемой, если не получит удобрения от экспортеров

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 июн – РИА Новости. Мир вскоре может столкнуться с серьезной проблемой, если не получит удобрения от основных стран-экспортеров, заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Максимо Тореро.
"Если в следующие месяц-два мы не сможем получить удобрения от ключевых стран-экспортеров, мы столкнемся с существенными вызовами", - сказал Тореро на брифинге, имея в виду Россию и Белоруссию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 20:12
Путин заявил, что ситуация с мировыми удобрениями будет ухудшаться
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала