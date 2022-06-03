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Аксенов предостерег Украину от ракетного удара по Крыму - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/udar-1792809883.html
Аксенов предостерег Украину от ракетного удара по Крыму
Аксенов предостерег Украину от ракетного удара по Крыму - РИА Новости, 03.06.2022
Аксенов предостерег Украину от ракетного удара по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов предостерег киевские власти от попыток нанести ракетный удар по полуострову, так как в ответ будут уничтожены центры принятия решений РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:40
2022-06-03T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
алексей арестович
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предостерег киевские власти от попыток нанести ракетный удар по полуострову, так как в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил украинским СМИ, что Украина может нанести удар по Крыму из американского оружия, так как считает его не российской, а украинской территорией. Более того, по его словам, полуостров якобы уже успешно бомбили."Если бы Украина действительно нанесла "успешные" удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой "перемоге" на весь мир. С другой стороны, после таких успехов на месте центров принятия решений в Киеве уже были бы глубокие воронки. Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Глава Крыма назвал Арестовича "штатным вралем киевского режима" и добавил, что никого не волнует, "что там считают отмороженные киевские политики о принадлежности Крыма"."Тем более, что вооружение, поставляемое Америкой своим холопам, с огромной долей вероятности до места назначения не доберется – наши вооруженные силы об этом позаботятся", - подчеркнул глава республики.По его мнению, шумиха вокруг так называемого ленд-лиза для Украины во многом связана с мифологизацией этой темы."Американская пропаганда утверждает, что ленд-лиз стал чуть ли не главным фактором победы СССР над нацизмом, хотя на самом деле это абсолютно не соответствует действительности. Киевский режим этому мифу верит. Совсем как Гитлер в сорок пятом верил в чудо-оружие, которое принесет ему победу. Чем это закончилось, все знают", - отметил Аксенов.
https://ria.ru/20220603/otvet-1792771289.html
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в мире, алексей арестович , украина, киев, россия, вооруженные силы украины, республика крым, сергей аксенов (политик)
10:40 03.06.2022
 
Аксенов предостерег Украину от ракетного удара по Крыму

Глава Крыма Аксенов предостерег Украину от попыток нанести ракетный удар по полуострову

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предостерег киевские власти от попыток нанести ракетный удар по полуострову, так как в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил украинским СМИ, что Украина может нанести удар по Крыму из американского оружия, так как считает его не российской, а украинской территорией. Более того, по его словам, полуостров якобы уже успешно бомбили.
Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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"Если бы Украина действительно нанесла "успешные" удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой "перемоге" на весь мир. С другой стороны, после таких успехов на месте центров принятия решений в Киеве уже были бы глубокие воронки. Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма назвал Арестовича "штатным вралем киевского режима" и добавил, что никого не волнует, "что там считают отмороженные киевские политики о принадлежности Крыма".
"Тем более, что вооружение, поставляемое Америкой своим холопам, с огромной долей вероятности до места назначения не доберется – наши вооруженные силы об этом позаботятся", - подчеркнул глава республики.
По его мнению, шумиха вокруг так называемого ленд-лиза для Украины во многом связана с мифологизацией этой темы.
"Американская пропаганда утверждает, что ленд-лиз стал чуть ли не главным фактором победы СССР над нацизмом, хотя на самом деле это абсолютно не соответствует действительности. Киевский режим этому мифу верит. Совсем как Гитлер в сорок пятом верил в чудо-оружие, которое принесет ему победу. Чем это закончилось, все знают", - отметил Аксенов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей АрестовичУкраинаКиевРоссияВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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