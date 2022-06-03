https://ria.ru/20220603/udar-1792809883.html

Аксенов предостерег Украину от ракетного удара по Крыму

Аксенов предостерег Украину от ракетного удара по Крыму - РИА Новости, 03.06.2022

Аксенов предостерег Украину от ракетного удара по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов предостерег киевские власти от попыток нанести ракетный удар по полуострову, так как в ответ будут уничтожены центры принятия решений РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:40

2022-06-03T10:40

2022-06-03T10:40

специальная военная операция на украине

в мире

алексей арестович

украина

киев

россия

вооруженные силы украины

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предостерег киевские власти от попыток нанести ракетный удар по полуострову, так как в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил украинским СМИ, что Украина может нанести удар по Крыму из американского оружия, так как считает его не российской, а украинской территорией. Более того, по его словам, полуостров якобы уже успешно бомбили."Если бы Украина действительно нанесла "успешные" удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой "перемоге" на весь мир. С другой стороны, после таких успехов на месте центров принятия решений в Киеве уже были бы глубокие воронки. Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Глава Крыма назвал Арестовича "штатным вралем киевского режима" и добавил, что никого не волнует, "что там считают отмороженные киевские политики о принадлежности Крыма"."Тем более, что вооружение, поставляемое Америкой своим холопам, с огромной долей вероятности до места назначения не доберется – наши вооруженные силы об этом позаботятся", - подчеркнул глава республики.По его мнению, шумиха вокруг так называемого ленд-лиза для Украины во многом связана с мифологизацией этой темы."Американская пропаганда утверждает, что ленд-лиз стал чуть ли не главным фактором победы СССР над нацизмом, хотя на самом деле это абсолютно не соответствует действительности. Киевский режим этому мифу верит. Совсем как Гитлер в сорок пятом верил в чудо-оружие, которое принесет ему победу. Чем это закончилось, все знают", - отметил Аксенов.

https://ria.ru/20220603/otvet-1792771289.html

https://ria.ru/20220602/rszo-1792520852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, алексей арестович , украина, киев, россия, вооруженные силы украины, республика крым, сергей аксенов (политик)