https://ria.ru/20220603/ucheniya-1792781469.html

Тува и Монголия провели учения по предотвращению завоза чумы через границу

Тува и Монголия провели учения по предотвращению завоза чумы через границу - РИА Новости, 03.06.2022

Тува и Монголия провели учения по предотвращению завоза чумы через границу

Пограничники, Роспотребнадзор, медики Тувы и их коллеги из Монголии провели в приграничной зоне республики совместные учения по локализации и ликвидации случаев РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:08

2022-06-03T08:08

2022-06-03T08:08

россия

монголия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Пограничники, Роспотребнадзор, медики Тувы и их коллеги из Монголии провели в приграничной зоне республики совместные учения по локализации и ликвидации случаев завоза чумы из соседнего государства, сообщает пресс-служба главы Тувы.Международные тренировочные учения по локализации и ликвидации случая завоза чумы из соседнего государства с участием сотрудников регионального Роспотребнадзора, министерства здравоохранения, Тувинской противочумной станции, пограничного управления ФСБ России по республике, таможенной службы и МВД Тувы проходят в третий раз."На этот раз были приглашены также представители соседней Монголии. Отрабатывалось взаимодействие служб во время выявления больного человека при прохождении государственной границы. По легенде учений на санитарно-контрольном пункте автомобильного пункта пропуска "Хандагайты" при въезде на территорию России была выявлена пассажирка с признаками бубонной чумы – резкой головной болью, общей слабостью, болями в мышцах и подмышечных впадинах, высокой температурой тела до 39 С", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, все дальнейшие действия ответственных служб проводились строго в соответствии с алгоритмом по локализации и ликвидации инфекции. Оценку прошедшим учениям дали на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии с участием представителей всех ведомств."Было отмечено, что для достижения максимального эффекта кроме слаженных действий служб внутри страны важно взаимодействие с монгольскими коллегами. В связи с чем было предложено провести следующие учения на территории Монголии. Представители Минздрава Тувы указали на необходимость проводить подобные учения регулярно, дабы избежать паники в случае реального завоза заразной инфекции", - сообщается в релизе.В Туве территории Овюрского, Монгун-Тайгинского и Тес-Хемского кожуунов относятся к природным очагам чумы, что подтверждается ежегодными исследованиями, проводимыми Тувинской противочумной станцией. Настороженность эпидемиологов вызывают периодически возникающие случаи заболеваний людей в соседней Монголии.Важным инструментом профилактики заразной инфекции является вакцинация. На сегодня все жители приграничного Овюрского кожууна старше двух лет (4445 человек) привиты от чумы.

https://ria.ru/20220520/vaktsiny-1789709969.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/opyty-1777442822.html

россия

монголия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, монголия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)