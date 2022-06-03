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Тува и Монголия провели учения по предотвращению завоза чумы через границу - РИА Новости, 03.06.2022
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Тува и Монголия провели учения по предотвращению завоза чумы через границу
Тува и Монголия провели учения по предотвращению завоза чумы через границу - РИА Новости, 03.06.2022
Тува и Монголия провели учения по предотвращению завоза чумы через границу
Пограничники, Роспотребнадзор, медики Тувы и их коллеги из Монголии провели в приграничной зоне республики совместные учения по локализации и ликвидации случаев РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:08
2022-06-03T08:08
россия
монголия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Пограничники, Роспотребнадзор, медики Тувы и их коллеги из Монголии провели в приграничной зоне республики совместные учения по локализации и ликвидации случаев завоза чумы из соседнего государства, сообщает пресс-служба главы Тувы.Международные тренировочные учения по локализации и ликвидации случая завоза чумы из соседнего государства с участием сотрудников регионального Роспотребнадзора, министерства здравоохранения, Тувинской противочумной станции, пограничного управления ФСБ России по республике, таможенной службы и МВД Тувы проходят в третий раз."На этот раз были приглашены также представители соседней Монголии. Отрабатывалось взаимодействие служб во время выявления больного человека при прохождении государственной границы. По легенде учений на санитарно-контрольном пункте автомобильного пункта пропуска "Хандагайты" при въезде на территорию России была выявлена пассажирка с признаками бубонной чумы – резкой головной болью, общей слабостью, болями в мышцах и подмышечных впадинах, высокой температурой тела до 39 С", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, все дальнейшие действия ответственных служб проводились строго в соответствии с алгоритмом по локализации и ликвидации инфекции. Оценку прошедшим учениям дали на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии с участием представителей всех ведомств."Было отмечено, что для достижения максимального эффекта кроме слаженных действий служб внутри страны важно взаимодействие с монгольскими коллегами. В связи с чем было предложено провести следующие учения на территории Монголии. Представители Минздрава Тувы указали на необходимость проводить подобные учения регулярно, дабы избежать паники в случае реального завоза заразной инфекции", - сообщается в релизе.В Туве территории Овюрского, Монгун-Тайгинского и Тес-Хемского кожуунов относятся к природным очагам чумы, что подтверждается ежегодными исследованиями, проводимыми Тувинской противочумной станцией. Настороженность эпидемиологов вызывают периодически возникающие случаи заболеваний людей в соседней Монголии.Важным инструментом профилактики заразной инфекции является вакцинация. На сегодня все жители приграничного Овюрского кожууна старше двух лет (4445 человек) привиты от чумы.
https://ria.ru/20220520/vaktsiny-1789709969.html
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россия, монголия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
08:08 03.06.2022
 
Тува и Монголия провели учения по предотвращению завоза чумы через границу

Роспотребнадзор и медики Тувы и Монголии провели учения по предотвращению завоза чумы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Пограничники, Роспотребнадзор, медики Тувы и их коллеги из Монголии провели в приграничной зоне республики совместные учения по локализации и ликвидации случаев завоза чумы из соседнего государства, сообщает пресс-служба главы Тувы.
Международные тренировочные учения по локализации и ликвидации случая завоза чумы из соседнего государства с участием сотрудников регионального Роспотребнадзора, министерства здравоохранения, Тувинской противочумной станции, пограничного управления ФСБ России по республике, таможенной службы и МВД Тувы проходят в третий раз.
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"На этот раз были приглашены также представители соседней Монголии. Отрабатывалось взаимодействие служб во время выявления больного человека при прохождении государственной границы. По легенде учений на санитарно-контрольном пункте автомобильного пункта пропуска "Хандагайты" при въезде на территорию России была выявлена пассажирка с признаками бубонной чумы – резкой головной болью, общей слабостью, болями в мышцах и подмышечных впадинах, высокой температурой тела до 39 С", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, все дальнейшие действия ответственных служб проводились строго в соответствии с алгоритмом по локализации и ликвидации инфекции. Оценку прошедшим учениям дали на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии с участием представителей всех ведомств.
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"Было отмечено, что для достижения максимального эффекта кроме слаженных действий служб внутри страны важно взаимодействие с монгольскими коллегами. В связи с чем было предложено провести следующие учения на территории Монголии. Представители Минздрава Тувы указали на необходимость проводить подобные учения регулярно, дабы избежать паники в случае реального завоза заразной инфекции", - сообщается в релизе.
В Туве территории Овюрского, Монгун-Тайгинского и Тес-Хемского кожуунов относятся к природным очагам чумы, что подтверждается ежегодными исследованиями, проводимыми Тувинской противочумной станцией. Настороженность эпидемиологов вызывают периодически возникающие случаи заболеваний людей в соседней Монголии.
Важным инструментом профилактики заразной инфекции является вакцинация. На сегодня все жители приграничного Овюрского кожууна старше двух лет (4445 человек) привиты от чумы.
 
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