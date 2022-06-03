https://ria.ru/20220603/ucheniya-1792774121.html
Группировка сил ТОФ начала учения в дальней морской зоне
Группировка сил ТОФ начала учения в дальней морской зоне - РИА Новости, 03.06.2022
Группировка сил ТОФ начала учения в дальней морской зоне
Более 40 боевых кораблей и судов обеспечения и до 20 самолетов и вертолетов Тихоокеанского флота приступили к выполнению задач плановых учений в дальней морской РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T05:41
2022-06-03T05:41
2022-06-03T06:52
безопасность
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 40 боевых кораблей и судов обеспечения и до 20 самолетов и вертолетов Тихоокеанского флота приступили к выполнению задач плановых учений в дальней морской зоне, сообщили в пятницу в Минобороны."С 3 по 10 июня в акватории Тихого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца проводится учение разнородных сил. В учении задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения и до 20 летательных аппаратов", - рассказали в ведомстве.Моряки совместно с морской авиацией займутся поиском подводных лодок условного противника, отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей и вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море, выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.В учениях задействованы корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли и корветы, малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.
https://ria.ru/20220516/ucheniya-1788732491.html
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РИА Новости
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безопасность, россия
05:41 03.06.2022 (обновлено: 06:52 03.06.2022)
Группировка сил ТОФ начала учения в дальней морской зоне
Более 40 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ начали учения в дальней морской зоне
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Более 40 боевых кораблей и судов обеспечения и до 20 самолетов и вертолетов Тихоокеанского флота приступили к выполнению задач плановых учений в дальней морской зоне, сообщили
в пятницу в Минобороны.
"С 3 по 10 июня в акватории Тихого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца проводится учение разнородных сил. В учении задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения и до 20 летательных аппаратов", - рассказали в ведомстве.
Моряки совместно с морской авиацией займутся поиском подводных лодок условного противника, отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей и вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море, выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.
"На выходе из районов сосредоточения уже отработан ряд задач, в том числе, практические действия по преодолению участков моря с минной опасностью и выполнены учебные артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин, несущих опасность мирному судоходству", - добавили в ведомстве.
В учениях задействованы корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли и корветы, малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.