https://ria.ru/20220603/ucheniya-1792774121.html

Группировка сил ТОФ начала учения в дальней морской зоне

Группировка сил ТОФ начала учения в дальней морской зоне - РИА Новости, 03.06.2022

Группировка сил ТОФ начала учения в дальней морской зоне

Более 40 боевых кораблей и судов обеспечения и до 20 самолетов и вертолетов Тихоокеанского флота приступили к выполнению задач плановых учений в дальней морской РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T05:41

2022-06-03T05:41

2022-06-03T06:52

безопасность

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 40 боевых кораблей и судов обеспечения и до 20 самолетов и вертолетов Тихоокеанского флота приступили к выполнению задач плановых учений в дальней морской зоне, сообщили в пятницу в Минобороны."С 3 по 10 июня в акватории Тихого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца проводится учение разнородных сил. В учении задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения и до 20 летательных аппаратов", - рассказали в ведомстве.Моряки совместно с морской авиацией займутся поиском подводных лодок условного противника, отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей и вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море, выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.В учениях задействованы корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли и корветы, малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.

https://ria.ru/20220516/ucheniya-1788732491.html

россия

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Максим Горбачев

безопасность, россия