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Бесплатные участки в МО выдали 900 многодетным семьям с начала года

Бесплатные участки в МО выдали 900 многодетным семьям с начала года - РИА Новости, 03.06.2022

Бесплатные участки в МО выдали 900 многодетным семьям с начала года

С начала года бесплатные участки в Московской области по программе поддержки многодетных семей получили уже 900 семей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:45

2022-06-03T20:45

2022-06-03T20:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. С начала года бесплатные участки в Московской области по программе поддержки многодетных семей получили уже 900 семей. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова рассказала, что земли выделили в 41 округе."На сегодняшний день остается обеспечить 22 747 семей", – отметила она.При этом количество многодетных семей в МО постоянно увеличивается, рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.Больше всего бесплатных участков выдали в Домодедове – 171. Следом идут Электросталь, Подольск, Серпухов, Богородский, Ступино, Сергиев Посад, Одинцово, Клин и Чехов.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)