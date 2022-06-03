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Следователи завели дело после убийства 17-летней девушки в Подмосковье - РИА Новости, 04.06.2022
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Следователи завели дело после убийства 17-летней девушки в Подмосковье
Следователи завели дело после убийства 17-летней девушки в Подмосковье - РИА Новости, 04.06.2022
Следователи завели дело после убийства 17-летней девушки в Подмосковье
Тело 17-летней девушки обнаружено в заброшенном здании в Подмосковье, заведено дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-03T23:40
2022-06-04T10:28
происшествия
россия
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Тело 17-летней девушки обнаружено в заброшенном здании в Подмосковье, заведено дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.По данным ведомства, в пятницу потупило сообщение об обнаружении в селе Немчиновка в заброшенном здании тела 17-летней девушки."Возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК России). Проводится осмотр места, устанавливаются все обстоятельства", — говорится в сообщении.В Telegram-канале областной прокуратуры говорится, что на теле погибшей колото-резаные раны. На место происшествия выехал Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.В пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что полиция разыскивает подозреваемого в причастности к убийству."Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника", — сообщили в пресс-службе.
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происшествия, россия
23:40 03.06.2022 (обновлено: 10:28 04.06.2022)
 
Следователи завели дело после убийства 17-летней девушки в Подмосковье

Пресс-служба СК: следователи завели дело после убийства 17-летней девушки в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Тело 17-летней девушки обнаружено в заброшенном здании в Подмосковье, заведено дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным ведомства, в пятницу потупило сообщение об обнаружении в селе Немчиновка в заброшенном здании тела 17-летней девушки.
"Возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК России). Проводится осмотр места, устанавливаются все обстоятельства", — говорится в сообщении.
В Telegram-канале областной прокуратуры говорится, что на теле погибшей колото-резаные раны. На место происшествия выехал Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.
На месте убийства во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 15:06
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В пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что полиция разыскивает подозреваемого в причастности к убийству.
"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника", — сообщили в пресс-службе.
 
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