https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1793063856.html

Следователи завели дело после убийства 17-летней девушки в Подмосковье

Следователи завели дело после убийства 17-летней девушки в Подмосковье - РИА Новости, 04.06.2022

Следователи завели дело после убийства 17-летней девушки в Подмосковье

Тело 17-летней девушки обнаружено в заброшенном здании в Подмосковье, заведено дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-03T23:40

2022-06-03T23:40

2022-06-04T10:28

происшествия

россия

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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Тело 17-летней девушки обнаружено в заброшенном здании в Подмосковье, заведено дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.По данным ведомства, в пятницу потупило сообщение об обнаружении в селе Немчиновка в заброшенном здании тела 17-летней девушки."Возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК России). Проводится осмотр места, устанавливаются все обстоятельства", — говорится в сообщении.В Telegram-канале областной прокуратуры говорится, что на теле погибшей колото-резаные раны. На место происшествия выехал Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.В пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что полиция разыскивает подозреваемого в причастности к убийству."Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника", — сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1792917143.html

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происшествия, россия