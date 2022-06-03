https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1793063856.html
Следователи завели дело после убийства 17-летней девушки в Подмосковье
Следователи завели дело после убийства 17-летней девушки в Подмосковье - РИА Новости, 04.06.2022
Следователи завели дело после убийства 17-летней девушки в Подмосковье
Тело 17-летней девушки обнаружено в заброшенном здании в Подмосковье, заведено дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-03T23:40
2022-06-03T23:40
2022-06-04T10:28
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Тело 17-летней девушки обнаружено в заброшенном здании в Подмосковье, заведено дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.По данным ведомства, в пятницу потупило сообщение об обнаружении в селе Немчиновка в заброшенном здании тела 17-летней девушки."Возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК России). Проводится осмотр места, устанавливаются все обстоятельства", — говорится в сообщении.В Telegram-канале областной прокуратуры говорится, что на теле погибшей колото-резаные раны. На место происшествия выехал Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.В пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что полиция разыскивает подозреваемого в причастности к убийству."Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника", — сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1792917143.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
23:40 03.06.2022 (обновлено: 10:28 04.06.2022)
Следователи завели дело после убийства 17-летней девушки в Подмосковье
Пресс-служба СК: следователи завели дело после убийства 17-летней девушки в Подмосковье
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Тело 17-летней девушки обнаружено в заброшенном здании в Подмосковье, заведено дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным ведомства, в пятницу потупило сообщение об обнаружении в селе Немчиновка в заброшенном здании тела 17-летней девушки.
"Возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК России
). Проводится осмотр места, устанавливаются все обстоятельства", — говорится в сообщении.
В Telegram-канале областной прокуратуры говорится, что на теле погибшей колото-резаные раны. На место происшествия выехал Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.
В пресс-службе подмосковного главка МВД заявили, что полиция разыскивает подозреваемого в причастности к убийству.
"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника", — сообщили в пресс-службе.