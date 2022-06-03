https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1792917143.html

Предполагаемого киллера привезли на допрос после убийства в центре Москвы

Предполагаемого киллера привезли на допрос после убийства в центре Москвы - РИА Новости, 03.06.2022

Предполагаемого киллера привезли на допрос после убийства в центре Москвы

Предполагаемый убийца мужчины, застреленного в четверг в центре Москвы, доставлен в подразделение Следственного комитета на допрос, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:06

2022-06-03T15:06

2022-06-03T15:06

происшествия

жилье

армения

россия

цао

следственный комитет россии (ск рф)

московский уголовный розыск

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Предполагаемый убийца мужчины, застреленного в четверг в центре Москвы, доставлен в подразделение Следственного комитета на допрос, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным столичного главка СК РФ, мужчину (его имя официально не называлось) убили во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте. Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что убитый – Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по второй 2 статьи 35-104 УК Армении - "Подготовка убийства в корыстных целях".Позднее Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это 24-летний гражданин Армении."Следственным управлением по ЦАО расследуется уголовное дело по признакам преступлений ... "убийство" и ... "незаконный оборот оружия" ... Фигурант доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним следственных действий", - говорится в релизе СК РФ.Как отметили ранее в МВД РФ, не называя имен, в начале апреля Камаряна задерживал МУР при поддержке спецназа - он был в международном розыске (инициатор - Армения) за организацию убийства.Предполагаемому убийце Камаряна может грозить до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным (это отягчающий признак по статье "Убийство" УК РФ).

https://ria.ru/20220603/pozhar-1792870896.html

https://ria.ru/20220603/zhurnalisty-1792848259.html

армения

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происшествия, жилье, армения, россия, цао, следственный комитет россии (ск рф), московский уголовный розыск