https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1792801498.html
Застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию
Застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию - РИА Новости, 03.06.2022
Застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию
Убитый в центре Москвы Оганес Камарян был гражданином России, поэтому его выдача другому государству была исключена, объяснил РИА Новости в пятницу источник в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:16
2022-06-03T10:16
2022-06-03T12:22
россия
армения
криминал
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Убитый в центре Москвы Оганес Камарян был гражданином России, поэтому его выдача другому государству была исключена, объяснил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах."Потерпевший Камарян – гражданин РФ, в этом случае его выдача исключена", - сказал собеседник агентства.Мужчина был застрелен накануне вечером в центре Москвы. По данным столичного главка СК РФ, мужчину (его имя официально не называлось) убили во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что убитый – Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по второй 2 статьи 35-104 УК РФ - "Подготовка убийства в корыстных целях".Позднее Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это 24-летний гражданин Армении.Ему может грозить до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным (это отягчающий признак по статье "Убийство" УК РФ).
https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1792782191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, криминал, следственный комитет россии (ск рф)
10:16 03.06.2022 (обновлено: 12:22 03.06.2022)
Застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию
Источник: застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Убитый в центре Москвы Оганес Камарян был гражданином России, поэтому его выдача другому государству была исключена, объяснил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
"Потерпевший Камарян – гражданин РФ, в этом случае его выдача исключена", - сказал собеседник агентства.
Мужчина был застрелен накануне вечером в центре Москвы. По данным столичного главка СК РФ, мужчину (его имя официально не называлось) убили во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что убитый – Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении
по второй 2 статьи 35-104 УК РФ
- "Подготовка убийства в корыстных целях".
Позднее Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это 24-летний гражданин Армении.
Ему может грозить до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным (это отягчающий признак по статье "Убийство" УК РФ).