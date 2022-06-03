Рейтинг@Mail.ru
Застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1792801498.html
Застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию
Застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию - РИА Новости, 03.06.2022
Застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию
Убитый в центре Москвы Оганес Камарян был гражданином России, поэтому его выдача другому государству была исключена, объяснил РИА Новости в пятницу источник в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:16
2022-06-03T12:22
россия
армения
криминал
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Убитый в центре Москвы Оганес Камарян был гражданином России, поэтому его выдача другому государству была исключена, объяснил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах."Потерпевший Камарян – гражданин РФ, в этом случае его выдача исключена", - сказал собеседник агентства.Мужчина был застрелен накануне вечером в центре Москвы. По данным столичного главка СК РФ, мужчину (его имя официально не называлось) убили во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что убитый – Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по второй 2 статьи 35-104 УК РФ - "Подготовка убийства в корыстных целях".Позднее Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это 24-летний гражданин Армении.Ему может грозить до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным (это отягчающий признак по статье "Убийство" УК РФ).
https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1792782191.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, криминал, следственный комитет россии (ск рф)
10:16 03.06.2022 (обновлено: 12:22 03.06.2022)
 
Застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию

Источник: застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Убитый в центре Москвы Оганес Камарян был гражданином России, поэтому его выдача другому государству была исключена, объяснил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
"Потерпевший Камарян – гражданин РФ, в этом случае его выдача исключена", - сказал собеседник агентства.
Задержание - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
08:16
В Москве задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена
Мужчина был застрелен накануне вечером в центре Москвы. По данным столичного главка СК РФ, мужчину (его имя официально не называлось) убили во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что убитый – Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по второй 2 статьи 35-104 УК РФ - "Подготовка убийства в корыстных целях".
Позднее Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это 24-летний гражданин Армении.
Ему может грозить до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным (это отягчающий признак по статье "Убийство" УК РФ).
 
РоссияАрменияКриминалСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала