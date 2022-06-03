https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1792801498.html

Застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию

Застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию - РИА Новости, 03.06.2022

Застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию

Убитый в центре Москвы Оганес Камарян был гражданином России, поэтому его выдача другому государству была исключена, объяснил РИА Новости в пятницу источник в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:16

2022-06-03T10:16

2022-06-03T12:22

россия

армения

криминал

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Убитый в центре Москвы Оганес Камарян был гражданином России, поэтому его выдача другому государству была исключена, объяснил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах."Потерпевший Камарян – гражданин РФ, в этом случае его выдача исключена", - сказал собеседник агентства.Мужчина был застрелен накануне вечером в центре Москвы. По данным столичного главка СК РФ, мужчину (его имя официально не называлось) убили во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что убитый – Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по второй 2 статьи 35-104 УК РФ - "Подготовка убийства в корыстных целях".Позднее Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это 24-летний гражданин Армении.Ему может грозить до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным (это отягчающий признак по статье "Убийство" УК РФ).

https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1792782191.html

россия

армения

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, армения, криминал, следственный комитет россии (ск рф)