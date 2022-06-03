https://ria.ru/20220603/turtsiya-1793027433.html

Эрдоган назвал опасения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО законными

Эрдоган назвал опасения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО законными - РИА Новости, 03.06.2022

Эрдоган назвал опасения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО законными

Опасения Турции в отношении членства Швеции и Финляндии основаны на справедливых и законных основаниях, заявил президент Турции Тайип Эрдоган генсеку НАТО Йенсу РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T19:15

2022-06-03T19:15

2022-06-03T19:25

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АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Опасения Турции в отношении членства Швеции и Финляндии основаны на справедливых и законных основаниях, заявил президент Турции Тайип Эрдоган генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в ходе телефонного разговора.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать да членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/ukraina-1792979781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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