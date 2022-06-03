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Эрдоган назвал опасения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО законными - РИА Новости, 03.06.2022
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Эрдоган назвал опасения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО законными
Эрдоган назвал опасения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО законными - РИА Новости, 03.06.2022
Эрдоган назвал опасения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО законными
Опасения Турции в отношении членства Швеции и Финляндии основаны на справедливых и законных основаниях, заявил президент Турции Тайип Эрдоган генсеку НАТО Йенсу РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:15
2022-06-03T19:25
в мире
цены на нефть
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нато
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АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Опасения Турции в отношении членства Швеции и Финляндии основаны на справедливых и законных основаниях, заявил президент Турции Тайип Эрдоган генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в ходе телефонного разговора.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать да членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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в мире, цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, швеция, финляндия, турция, нато
19:15 03.06.2022 (обновлено: 19:25 03.06.2022)
 
Эрдоган назвал опасения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО законными

Эрдоган: опасения Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО обоснованы

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 3 июн – РИА Новости. Опасения Турции в отношении членства Швеции и Финляндии основаны на справедливых и законных основаниях, заявил президент Турции Тайип Эрдоган генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в ходе телефонного разговора.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать да членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров обсуждалась просьба Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Президент Эрдоган заявил, что опасения Турции в отношении запросов Швеции и Финляндии основаны на справедливых и законных основаниях", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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