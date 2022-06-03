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В Турции туристы жалуются на мазут на пляже - РИА Новости, 03.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220603/turtsiya-1792953476.html
В Турции туристы жалуются на мазут на пляже
В Турции туристы жалуются на мазут на пляже - РИА Новости, 03.06.2022
В Турции туристы жалуются на мазут на пляже
Российские туристы в Турции рассказывают о том, что на крупнейшем пляже Антальи Коньяалты появился мазут, сообщает Tourdom.ru. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:19
2022-06-03T17:19
туризм
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
турция
туристы
пляжи
куда можно лететь
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские туристы в Турции рассказывают о том, что на крупнейшем пляже Антальи Коньяалты появился мазут, сообщает Tourdom.ru."Мы зашли в воду и вышли в черном мазуте", – цитирует издание блогера Викторию, живущую с семьей в Анталье. Она рассказывает про Коньяалты, самый большой пляж Антальи. Местные власти повесили табличку с предупреждением.При этом прибрежная территория остается открытой. Подписчицы Виктории поделились, что их дети также испачкались мазутом: "Все тело, одежда, обувь в пятнах".Один из комментаторов поделился, что мазутные пятна появляются в водах у побережья Антальи пару раз в неделю.Местная жительница подтвердила, что со вчерашнего дня на пляже Коньяалты есть мазут. При этом в районе Сарысу – чисто. Кроме того, туристы, в отличие от турок, могут купаться в бассейнах отелей, пока с проблемой не справятся.
https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788339184.html
анталья (провинция)
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туризм, новости - туризм, анталья (провинция), турция, туристы, пляжи, куда можно лететь, отдых на море
17:19 03.06.2022
 
В Турции туристы жалуются на мазут на пляже

Российские туристы жалуются, что на крупнейшем пляже в Анталье Коньяалты появился мазут

© Depositphotos / mikdamПляж Коньяалты в Анталье, Турция
Пляж Коньяалты в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Depositphotos / mikdam
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские туристы в Турции рассказывают о том, что на крупнейшем пляже Антальи Коньяалты появился мазут, сообщает Tourdom.ru.
"Мы зашли в воду и вышли в черном мазуте", – цитирует издание блогера Викторию, живущую с семьей в Анталье. Она рассказывает про Коньяалты, самый большой пляж Антальи. Местные власти повесили табличку с предупреждением.
При этом прибрежная территория остается открытой. Подписчицы Виктории поделились, что их дети также испачкались мазутом: "Все тело, одежда, обувь в пятнах".
Один из комментаторов поделился, что мазутные пятна появляются в водах у побережья Антальи пару раз в неделю.
Местная жительница подтвердила, что со вчерашнего дня на пляже Коньяалты есть мазут. При этом в районе Сарысу – чисто. Кроме того, туристы, в отличие от турок, могут купаться в бассейнах отелей, пока с проблемой не справятся.
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