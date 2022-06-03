https://ria.ru/20220603/turtsiya-1792953476.html

В Турции туристы жалуются на мазут на пляже

В Турции туристы жалуются на мазут на пляже - РИА Новости, 03.06.2022

В Турции туристы жалуются на мазут на пляже

Российские туристы в Турции рассказывают о том, что на крупнейшем пляже Антальи Коньяалты появился мазут, сообщает Tourdom.ru. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:19

2022-06-03T17:19

2022-06-03T17:19

туризм

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

турция

туристы

пляжи

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148639_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_5d30872003e3092552964ca8181060ed.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские туристы в Турции рассказывают о том, что на крупнейшем пляже Антальи Коньяалты появился мазут, сообщает Tourdom.ru."Мы зашли в воду и вышли в черном мазуте", – цитирует издание блогера Викторию, живущую с семьей в Анталье. Она рассказывает про Коньяалты, самый большой пляж Антальи. Местные власти повесили табличку с предупреждением.При этом прибрежная территория остается открытой. Подписчицы Виктории поделились, что их дети также испачкались мазутом: "Все тело, одежда, обувь в пятнах".Один из комментаторов поделился, что мазутные пятна появляются в водах у побережья Антальи пару раз в неделю.Местная жительница подтвердила, что со вчерашнего дня на пляже Коньяалты есть мазут. При этом в районе Сарысу – чисто. Кроме того, туристы, в отличие от турок, могут купаться в бассейнах отелей, пока с проблемой не справятся.

https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788339184.html

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, анталья (провинция), турция, туристы, пляжи, куда можно лететь, отдых на море