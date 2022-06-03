https://ria.ru/20220603/tekhnologii-1792954169.html
Мишустин высказался по поводу ограничения поставок ключевых товаров
Мишустин высказался по поводу ограничения поставок ключевых товаров - РИА Новости, 03.06.2022
Мишустин высказался по поводу ограничения поставок ключевых товаров
Ограничения поставок критически значимых товаров подтвердили правильность курса на развитие отечественного высокотехнологичного производства, заявил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:33
2022-06-03T16:33
2022-06-03T16:34
экономика
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Ограничения поставок критически значимых товаров подтвердили правильность курса на развитие отечественного высокотехнологичного производства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ограничения поставок критически значимых товаров подтвердили правильность нашего курса на развитие отечественного высокотехнологичного производства", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии VII конференции "Цифровая индустрия промышленной России".Он добавил, что предстоит обеспечить "цифровую зрелость" ключевых отраслей промышленности, причём работать придётся в новых условиях, с учётом санкций, введенных недружественными государствами против России.
https://ria.ru/20220602/dorogi-1792691500.html
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экономика, россия, михаил мишустин
16:33 03.06.2022 (обновлено: 16:34 03.06.2022)
Мишустин высказался по поводу ограничения поставок ключевых товаров
Мишустин: санкции подтвердили правильность курса на развитие отечественного производства