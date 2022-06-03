https://ria.ru/20220603/tekhnologii-1792944701.html
Мишустин призвал быстрее решать вопросы по замене зарубежных IT-технологий
Мишустин призвал быстрее решать вопросы по замене зарубежных IT-технологий - РИА Новости, 03.06.2022
Мишустин призвал быстрее решать вопросы по замене зарубежных IT-технологий
Премьер РФ Михаил Мишустин призвал правительство и крупнейшие российские компании быстрее принимать решения по замещению зарубежных цифровых технологий и... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:14
2022-06-03T16:14
2022-06-03T16:14
экономика
технологии
максут шадаев
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734881429_0:388:2951:2048_1920x0_80_0_0_1ad12227434589b7c19eb1f360d7f8b5.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин призвал правительство и крупнейшие российские компании быстрее принимать решения по замещению зарубежных цифровых технологий и поручил создать для этого индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений.Он попросил главу Минцифры Максута Шадаева предусмотреть участие в этих центрах представителей ведущих компаний-лидеров отрасли. "Чтобы никто не отнекивался ни по срокам, ни по сути", - заметил глава правительства.Кроме того, Мишустин подчеркнул, что необходимо "объединить усилия заказчиков и разработчиков по созданию и внедрению новых цифровых продуктов"."Наши компании, которые производят софт, должны понимать меру своей ответственности. Потому что одно дело - делать планшетные решения, а другое дело - выпускать современный самолет, автомобиль либо современную технологию", - сказал Мишустин, поручив Шадаеву проработать вопрос о создании таких центров компетенций до середины июля."Проработайте этот вопрос до середины следующего месяца, посмотрите, кто должен войти в состав центров компетенций по развитию технологических решений. Также нужен порядок работы этих структур", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20220603/mishustin-1792908769.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734881429_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_ad356a5c8eaaf4a74319e03e28ae766f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, максут шадаев, михаил мишустин
Мишустин призвал быстрее решать вопросы по замене зарубежных IT-технологий
Мишустин: нужно создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин призвал правительство и крупнейшие российские компании быстрее принимать решения по замещению зарубежных цифровых технологий и поручил создать для этого индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений.
"Надо это сделать очень быстро. Предлагаю создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. Прошу министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами и бизнесом подготовить соответствующие предложения по их (центров) персональному составу", - сказал Мишустин, выступая с заключительным словом на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
Он попросил главу Минцифры Максута Шадаева
предусмотреть участие в этих центрах представителей ведущих компаний-лидеров отрасли. "Чтобы никто не отнекивался ни по срокам, ни по сути", - заметил глава правительства.
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что необходимо "объединить усилия заказчиков и разработчиков по созданию и внедрению новых цифровых продуктов".
"Наши компании, которые производят софт, должны понимать меру своей ответственности. Потому что одно дело - делать планшетные решения, а другое дело - выпускать современный самолет, автомобиль либо современную технологию", - сказал Мишустин, поручив Шадаеву проработать вопрос о создании таких центров компетенций до середины июля.
"Проработайте этот вопрос до середины следующего месяца, посмотрите, кто должен войти в состав центров компетенций по развитию технологических решений. Также нужен порядок работы этих структур", - подчеркнул премьер.