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Мишустин призвал быстрее решать вопросы по замене зарубежных IT-технологий - РИА Новости, 03.06.2022
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Мишустин призвал быстрее решать вопросы по замене зарубежных IT-технологий
Мишустин призвал быстрее решать вопросы по замене зарубежных IT-технологий - РИА Новости, 03.06.2022
Мишустин призвал быстрее решать вопросы по замене зарубежных IT-технологий
Премьер РФ Михаил Мишустин призвал правительство и крупнейшие российские компании быстрее принимать решения по замещению зарубежных цифровых технологий и... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:14
2022-06-03T16:14
экономика
технологии
максут шадаев
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин призвал правительство и крупнейшие российские компании быстрее принимать решения по замещению зарубежных цифровых технологий и поручил создать для этого индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений.Он попросил главу Минцифры Максута Шадаева предусмотреть участие в этих центрах представителей ведущих компаний-лидеров отрасли. "Чтобы никто не отнекивался ни по срокам, ни по сути", - заметил глава правительства.Кроме того, Мишустин подчеркнул, что необходимо "объединить усилия заказчиков и разработчиков по созданию и внедрению новых цифровых продуктов"."Наши компании, которые производят софт, должны понимать меру своей ответственности. Потому что одно дело - делать планшетные решения, а другое дело - выпускать современный самолет, автомобиль либо современную технологию", - сказал Мишустин, поручив Шадаеву проработать вопрос о создании таких центров компетенций до середины июля."Проработайте этот вопрос до середины следующего месяца, посмотрите, кто должен войти в состав центров компетенций по развитию технологических решений. Также нужен порядок работы этих структур", - подчеркнул премьер.
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экономика, технологии, максут шадаев, михаил мишустин
16:14 03.06.2022
 
Мишустин призвал быстрее решать вопросы по замене зарубежных IT-технологий

Мишустин: нужно создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений

© РИА Новости / Максим БогодвидПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Программист за работой. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин призвал правительство и крупнейшие российские компании быстрее принимать решения по замещению зарубежных цифровых технологий и поручил создать для этого индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений.
"Надо это сделать очень быстро. Предлагаю создать индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений в ключевых отраслях экономики. Прошу министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами и бизнесом подготовить соответствующие предложения по их (центров) персональному составу", - сказал Мишустин, выступая с заключительным словом на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
Он попросил главу Минцифры Максута Шадаева предусмотреть участие в этих центрах представителей ведущих компаний-лидеров отрасли. "Чтобы никто не отнекивался ни по срокам, ни по сути", - заметил глава правительства.
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что необходимо "объединить усилия заказчиков и разработчиков по созданию и внедрению новых цифровых продуктов".
"Наши компании, которые производят софт, должны понимать меру своей ответственности. Потому что одно дело - делать планшетные решения, а другое дело - выпускать современный самолет, автомобиль либо современную технологию", - сказал Мишустин, поручив Шадаеву проработать вопрос о создании таких центров компетенций до середины июля.
"Проработайте этот вопрос до середины следующего месяца, посмотрите, кто должен войти в состав центров компетенций по развитию технологических решений. Также нужен порядок работы этих структур", - подчеркнул премьер.
Михаил Мишустин посещает конференцию Цифровая индустрия промышленной России - 2022 в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
14:45
Мишустин: доля затрат на закупку российского ПО должна вырасти до 70%
 
ЭкономикаТехнологииМаксут ШадаевМихаил Мишустин
 
 
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