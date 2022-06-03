https://ria.ru/20220603/tekhnologii-1792944701.html

Мишустин призвал быстрее решать вопросы по замене зарубежных IT-технологий

Мишустин призвал быстрее решать вопросы по замене зарубежных IT-технологий - РИА Новости, 03.06.2022

Мишустин призвал быстрее решать вопросы по замене зарубежных IT-технологий

Премьер РФ Михаил Мишустин призвал правительство и крупнейшие российские компании быстрее принимать решения по замещению зарубежных цифровых технологий и... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:14

2022-06-03T16:14

2022-06-03T16:14

экономика

технологии

максут шадаев

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин призвал правительство и крупнейшие российские компании быстрее принимать решения по замещению зарубежных цифровых технологий и поручил создать для этого индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных решений.Он попросил главу Минцифры Максута Шадаева предусмотреть участие в этих центрах представителей ведущих компаний-лидеров отрасли. "Чтобы никто не отнекивался ни по срокам, ни по сути", - заметил глава правительства.Кроме того, Мишустин подчеркнул, что необходимо "объединить усилия заказчиков и разработчиков по созданию и внедрению новых цифровых продуктов"."Наши компании, которые производят софт, должны понимать меру своей ответственности. Потому что одно дело - делать планшетные решения, а другое дело - выпускать современный самолет, автомобиль либо современную технологию", - сказал Мишустин, поручив Шадаеву проработать вопрос о создании таких центров компетенций до середины июля."Проработайте этот вопрос до середины следующего месяца, посмотрите, кто должен войти в состав центров компетенций по развитию технологических решений. Также нужен порядок работы этих структур", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20220603/mishustin-1792908769.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, максут шадаев, михаил мишустин