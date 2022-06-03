Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Горловку из станкового гранатомета - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/stskk-1793056117.html
Украинские войска обстреляли Горловку из станкового гранатомета
Украинские войска обстреляли Горловку из станкового гранатомета - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку из станкового гранатомета
Украинские войска выпустили вечером в пятницу три гранаты из станкового противотанкового гранатомета в направлении поселка шахты имени Изотова в Горловке,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T22:05
2022-06-03T22:05
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754444875_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_04a62de7ce45e951ebe8bc9e3f1206a2.jpg
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили вечером в пятницу три гранаты из станкового противотанкового гранатомета в направлении поселка шахты имени Изотова в Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 - населенный пункт Майорск - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено три гранаты из СПГ", - говорится в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html
https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754444875_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d070753cd3bc88d819d1ef83e740dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
22:05 03.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку из станкового гранатомета

СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку из станкового гранатомета

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК )
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК )
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили вечером в пятницу три гранаты из станкового противотанкового гранатомета в направлении поселка шахты имени Изотова в Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 08:00
Российский урок: мир больше не верит Западу
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 - населенный пункт Майорск - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено три гранаты из СПГ", - говорится в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Солдаты Вооруженных сил Германии во время учений НАТО на военном полигоне в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 08:00
Кому угрожает появление самой большой армии в Европе
 
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала