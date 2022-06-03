https://ria.ru/20220603/stskk-1793056117.html

Украинские войска обстреляли Горловку из станкового гранатомета

Украинские войска обстреляли Горловку из станкового гранатомета - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку из станкового гранатомета

Украинские войска выпустили вечером в пятницу три гранаты из станкового противотанкового гранатомета в направлении поселка шахты имени Изотова в Горловке,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T22:05

2022-06-03T22:05

2022-06-03T22:05

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили вечером в пятницу три гранаты из станкового противотанкового гранатомета в направлении поселка шахты имени Изотова в Горловке, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.15 - населенный пункт Майорск - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено три гранаты из СПГ", - говорится в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол