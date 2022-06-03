https://ria.ru/20220603/strelba-1792775882.html

СМИ: при стрельбе в Новой Зеландии пострадали три человека

СМИ: при стрельбе в Новой Зеландии пострадали три человека - РИА Новости, 03.06.2022

СМИ: при стрельбе в Новой Зеландии пострадали три человека

Три человека получили ранения в результате стрельбы перед зданием суда в Окленде – крупнейшем городе Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T06:43

2022-06-03T06:43

2022-06-03T06:43

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате стрельбы перед зданием суда в Окленде – крупнейшем городе Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand.Инцидент произошел в районе Папакура.Сообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.Инциденты с применением огнестрельного оружия в Окленде участились в последние дни. В среду стрельба произошла рядом с торговым центром и автосалоном. В воскресенье неизвестные обстреляли гостиницу для бездомных. Полиция связала это нападение с деятельностью банды "Королевская кобра" (King Cobra).

https://ria.ru/20220602/oklakhoma-1792503373.html

окленд

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Максим Горбачев

в мире, окленд, новая зеландия