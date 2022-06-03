https://ria.ru/20220603/strelba-1792775882.html
СМИ: при стрельбе в Новой Зеландии пострадали три человека
СМИ: при стрельбе в Новой Зеландии пострадали три человека - РИА Новости, 03.06.2022
СМИ: при стрельбе в Новой Зеландии пострадали три человека
Три человека получили ранения в результате стрельбы перед зданием суда в Окленде – крупнейшем городе Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T06:43
2022-06-03T06:43
2022-06-03T06:43
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новая зеландия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате стрельбы перед зданием суда в Окленде – крупнейшем городе Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand.Инцидент произошел в районе Папакура.Сообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.Инциденты с применением огнестрельного оружия в Окленде участились в последние дни. В среду стрельба произошла рядом с торговым центром и автосалоном. В воскресенье неизвестные обстреляли гостиницу для бездомных. Полиция связала это нападение с деятельностью банды "Королевская кобра" (King Cobra).
https://ria.ru/20220602/oklakhoma-1792503373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, окленд, новая зеландия
СМИ: при стрельбе в Новой Зеландии пострадали три человека
Radio New Zealand: при стрельбе перед зданием суда в Окленде пострадали три человека