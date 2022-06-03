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СМИ: при стрельбе в Новой Зеландии пострадали три человека - РИА Новости, 03.06.2022
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СМИ: при стрельбе в Новой Зеландии пострадали три человека
СМИ: при стрельбе в Новой Зеландии пострадали три человека - РИА Новости, 03.06.2022
СМИ: при стрельбе в Новой Зеландии пострадали три человека
Три человека получили ранения в результате стрельбы перед зданием суда в Окленде – крупнейшем городе Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T06:43
2022-06-03T06:43
в мире
окленд
новая зеландия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате стрельбы перед зданием суда в Окленде – крупнейшем городе Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand.Инцидент произошел в районе Папакура.Сообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.Инциденты с применением огнестрельного оружия в Окленде участились в последние дни. В среду стрельба произошла рядом с торговым центром и автосалоном. В воскресенье неизвестные обстреляли гостиницу для бездомных. Полиция связала это нападение с деятельностью банды "Королевская кобра" (King Cobra).
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в мире, окленд, новая зеландия
06:43 03.06.2022
 
СМИ: при стрельбе в Новой Зеландии пострадали три человека

Radio New Zealand: при стрельбе перед зданием суда в Окленде пострадали три человека

© AP Photo / Mark BakerПолиция в Новой Зеландии
Полиция в Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Mark Baker
Полиция в Новой Зеландии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате стрельбы перед зданием суда в Окленде – крупнейшем городе Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand.
Инцидент произошел в районе Папакура.
Сообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Инциденты с применением огнестрельного оружия в Окленде участились в последние дни. В среду стрельба произошла рядом с торговым центром и автосалоном. В воскресенье неизвестные обстреляли гостиницу для бездомных. Полиция связала это нападение с деятельностью банды "Королевская кобра" (King Cobra).
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