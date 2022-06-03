https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792844858.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:47

2022-06-03T13:47

2022-06-03T13:47

инфографика

украина

россия

спецоперация

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787963369_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_659cfea29125075eb6f55654dc3f1954.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. По информации посла ЛНР Родиона Мирошника, в Северодонецке шла зачистка окраин и территории завода "Азот". Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в ближайшие дни замкнется котел вокруг Северодонецка и Лисичанска. Военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила, что были пресечены попытки ВСУ вторгнуться в регион.Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 26 пунктов управления противника, девять складов боеприпасов, 595 районов сосредоточения живой силы и техники. Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника и три реактивных снаряда РСЗО "Ураган". Фронтовая авиация нанесла удар по радиолокационной станции обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотников, 328 зенитных ракетных комплексов, 462 реактивные системы залпового огня, 3386 танков и других бронемашин, 1760 орудий полевой артиллерии и 3376 единиц автомобильной техники.

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

украина, россия, спецоперация, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, инфографика