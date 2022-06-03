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Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:47
2022-06-03T13:47
инфографика
украина
россия
спецоперация
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. По информации посла ЛНР Родиона Мирошника, в Северодонецке шла зачистка окраин и территории завода "Азот". Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в ближайшие дни замкнется котел вокруг Северодонецка и Лисичанска. Военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила, что были пресечены попытки ВСУ вторгнуться в регион.Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 26 пунктов управления противника, девять складов боеприпасов, 595 районов сосредоточения живой силы и техники. Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника и три реактивных снаряда РСЗО "Ураган". Фронтовая авиация нанесла удар по радиолокационной станции обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотников, 328 зенитных ракетных комплексов, 462 реактивные системы залпового огня, 3386 танков и других бронемашин, 1760 орудий полевой артиллерии и 3376 единиц автомобильной техники.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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96
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украина, россия, спецоперация, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, инфографика
13:47 03.06.2022
 

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации на Украине

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 июня 2022 года

За минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. По информации посла ЛНР Родиона Мирошника, в Северодонецке шла зачистка окраин и территории завода "Азот". Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в ближайшие дни замкнется котел вокруг Северодонецка и Лисичанска. Военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила, что были пресечены попытки ВСУ вторгнуться в регион.
Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 26 пунктов управления противника, девять складов боеприпасов, 595 районов сосредоточения живой силы и техники. Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника и три реактивных снаряда РСЗО "Ураган". Фронтовая авиация нанесла удар по радиолокационной станции обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске.
За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотников, 328 зенитных ракетных комплексов, 462 реактивные системы залпового огня, 3386 танков и других бронемашин, 1760 орудий полевой артиллерии и 3376 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаУкраинаРоссияСпецоперацияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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